Toque de queda a las 20 horas y cierre de provincias en CyL

Castilla y León adelanta a las 20.00 horas el toque de queda y prohíbe la movilidad entre provincias desde este sábado para frenar el avance "vertiginoso" de la pandemia en nuestra Comunidad. El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, ha informado este mediodía en rueda de prensa de las restricciones que entrarán en vigor mañana a las ocho de la tarde y estarán vigentes durante todo el estado de alarma, "sin perjuicio de que puedan ser moduladas, flexibilizadas o suspendidas en función de la evolución epidemiológica".

Además de estas medidas, se limitan a un máximo de cuatro personas las reuniones en domicilios y se reducen a un tercio o 25 personas los aforos en todos los lugares de culto, todo ello con el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y evitar el colapso del sistema de salud.

Francisco Igea ha comparecido pasadas las 12.30 horas tras la reunión telemática que ha mantenido esta mañana el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con los alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes y presidentes de Diputación. En este encuentro también ha estado el propio Igea, así como el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, y la de Sanidad, Verónica Casado.

El número 2 de la Junta ha circunscrito en "tres ejes" fundamentales las medidas establecidas a partir de este sábado, a las 20.00 horas, para rebajar "con urgencia" la actividad, la movilidad y el contacto social en la Comunidad:

- Toque de queda a las 20.00 horas (y hasta las 6.00 horas) desde mañana sábado. "Así lo permite la prórroga del estado de alarma", justifica Igea. Durante las horas comprendidas en el toque de queda, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las actividades autorizadas previstas en el Real Decreto 926/2020 sobre el estado de alarma, así como para la asistencia a la actividad lectiva presencial de los centros docentes, explica la Junta en un comunicado.

- Perimetración de las provincias. No podrá haber movilidad entre provincias ni fuera de Castilla y León salvo excepciones (entre otros, la asistencia a centros y servicios sanitarios, el cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales y legales, la asistencia a centros universitarios y educativos o el retorno al lugar de residencia habitual o familiar). "Estará prohibido a partir del sábado a las 20.00 horas la movilidad entre provincias", ha indicado Igea.

- Se limitan las reuniones en espacios públicos y privados a un máximo de 4 personas, salvo que se trate de convivientes. "Es el número más bajo que han tomado las Comunidades Autónomas, pero la recomendación de la Junta es no juntarse con no convivientes en el interior de los domicilios", ha explicado el vicepresidente. "Esta medida no afecta a la confluencia de personas en instalaciones y establecimientos abiertos al público que cuenten con un régimen específico de medidas de prevención y control aprobado por la autoridad sanitaria, ni tampoco a las actividades laborales ni institucionales", matiza la nota del Ejecutivo.

- Se reducen a un tercio los aforos en todos los lugares de culto, o a un máximo de 25 personas, para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos.

Sabemos que son medidas duras, pero estamos ante una situación excepcional" por el "crecimiento en vertical" de los contagios, ha indicado Igea antes del turno de preguntas.

"Si estas medidas no han surtido efecto en 14 días, el confinamiento será inevitable. No va a quedar otra alternativa. No es nuestra opinión, sino la de reputados expertos nacionales e internacionales", ha continuado diciendo el número 2 del Ejecutivo regional, que ha respondido que los medios que informaron del cierre del comercio a las 18.00 horas "estaban mal informados".