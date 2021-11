Villarroel (Cs) no cierra la puerta a negociar con el PSOE

La coordinadora autonómica de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, recordó este martes en Salamanca que la formación naranja está abierta a negociar "con ambos partidos", en referencia tanto al PP como al PSOE. Villarroel evitó de este modo cerrarle la puerta a los socialistas como sí hiciera hace unos días su compañero de partido, el procurador salmantino David Castaño, cuando aseguró que preferirían "rociarse con napalm" antes que pactar con Luis Tudanca.

"A mí no me gusta entrar en ese tipo de controversias. Somos un partido liberal y abierto que puede negociar con ambos partidos. Lo que es importante es que haya una alternativa liberal en este país y en esta comunidad autónoma", señaló la coordinadora autonómica de Cs en plena Plaza Mayor de Salamanca.

Al final, según incidió, lo importante es que los acuerdos alcanzados con uno u otro partido "contengan la recetas liberales que buscan el progreso, modernizan la políticas y eliminan las malas prácticas y la corrupción". "A eso estaremos abiertos siempre", apostilló Villarroel, insistiendo en que Ciudadanos negociará con ambas formaciones "siempre y cuando se trate de acuerdos liberales que devuelvan la limpieza a la política, con prácticas modernas, con progreso y se adapten al modo de vida del siglo XXI", matizó.

Para ejemplo, los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación con el Partido Popular, donde Ciudadanos exigió, según Gemma Villarroel, "medidas liberales para modernizar, cambiar, progresar y reformar". "Me siento orgullosa de todos los gobiernos en los que está Ciudadanos. Se nota mucho la mejora de la calidad democrática por la llegada de profesionales a las instituciones del único partido liberal que hay en España. Creo que los ciudadanos lo sabrán ver y nos apoyarán llegado el momento" auguró, esta vez sí, en clave electoral.

Sobre medidas concretas adoptadas con consonancia con los 'populares', Villarroel hizo mención a la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones que "llevaban más de 40 años sin tocarlo", además de remitirse a las medidas asumidas en el entrono del Ayuntamiento de Salamanca, donde forma parte del Gobierno en coalición y en la Diputación salmantina, donde son oposición.

"Y hay algo que no se nos puede olvidar. La corrupción no existe en estos dos años y medio porque está Ciudadanos", señaló la coordinadora autonómica de la formación naranja, quien hizo referencia además a "la concurrencia competitiva" para que todos los castellanos y leoneses tengan las mismas oportunidades de concursar por el dinero público, "cosa que antes se daba a 'dedazo', igual que las redes clientelares". "Nosotros creemos en la meritocracia y ella capacidad. Y todos estos cambios de calidad democrática se notan y también están revertiendo en la sociedad", valoró.

Otro acuerdo al que se refirió Gemma Villarroel es el aún pendiente por los presupuestos de la Comunidad, aunque la coordinadora autonómica de Ciudadanos se mostró esperanzada en que se resuelva temprano. "Yo creo que las negociaciones van bien. En Ciudadanos no somos sospechosos de ser personas que tiren la toalla y se levanten de la mesa, como nos pasa constantemente con este PSOE de CyL, que no es capaz de dialogar ni debatir en el tema de sanidad, ni territorial. Hay un diálogo, un debate, que probablemente no sea fácil, pero estoy convencida de que gracias a este trabajo vamos a sacar los presupuestos adelante", concluyó sobre el asunto.