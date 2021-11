Aún hay entradas para el concierto de Texas del 29 de marzo

Primero estuvo programado para noviembre de 2020, pero como se imaginarán entonces no estábamos para conciertos.La banda escocesa retrasó la gira internacional que le iba a traer a España para septiembre de 2021, y ahí el problema fueron las cuarentenas que se exigían en ciertos países y las dificultades para viajar, además de los aforos reducidos en las salas de conciertos. Así que Texas tuvo que volver a aplazar su gira, fijando la cita definitiva en Burgos para el 29 de marzo del año que viene.

Durante este tiempo, las entradas adquiridas en las primeras fechas han sido válidas para las posteriores aunque, según los organizadores, apenas se han devuelto una decena de ellas. Y es que ver a Texas en el Fórum Evolución es sin duda un acontecimiento que, en esta ocasión, solo estará al alcance de otras cuatro ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Bilbao y Albacete, que se ha sumado al cartel en el último año (en el Vista Alegre madrileño actúan el 24 de marzo; el 25 en el Palacio de Congresos de Albacete, el 27 en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 30 de marzo en la sala Santana 27 de Bilbao).

La gira de Texas está pensada para celebrar el treinta aniversario de su primer disco, Southside, publicado en 1989. En el concierto no faltarán ninguno de los temas de ese mítico trabajo que dio alas a su rock alternativo. Y evidentemente repasarán canciones legendarias en su trayectoria como Say what you want, Summer son, Inner smile, Black eyed boy o When we are together, de discos como Inner smile, The hush o White on blonde.

Las entradas para el concierto del domingo 29 de marzo en el Fórum, a las 19:30 horas, están a la venta a un precio que oscila entre los 25 y los 40 euros. Se puede adquirir a través del servicio TeleEntradas.