«Los play off siempre han sido una fiesta en Aranda»

Había dudas acerca de si Jorge González ‘Pesca’ podría llegar finalmente o no a la parte más importante de la temporada como es el playoff, pero todas ellas han quedado despejadas de un plumazo. El jugador ribereño regresaba el pasado domingo a los terrenos de juego en el empate cosechado por la Arandina ante La Virgen que permitía a su equipo sumar el punto necesario para pasar como líder de grupo a la ronda final del curso y, ahora, junto al resto de la plantilla, prepara ya el primer peldaño de la tan ansiada fase de ascenso a 2ªRFEF.

En ese contexto además, ‘Pesca’ asume encontrarse «bien» y sin ningún tipo de dolores en su mano. Un punto más que importante puesto que, como ha manifestado para DB, «es lo que queríamos tanto Álex como yo»; llegar «en buenas condiciones al playoff». También a nivel mental, donde éste no ha eludido resaltar que se siente «muy motivado» al igual que el resto de sus compañeros.

«Ni ésta ni las dos semanas siguientes son para estar pendientes de lo extradeportivo», ha señalado en relación a las últimas informaciones económicas surgidas días atrás. «Ahora lo que tenemos que hacer es estar concentrados al 100% y tratar de abstraernos lo máximo posible de todo lo que venga de fuera».

Para ello, no obstante, el vestuario deberá ser capaz de resetear primero, y a contrarreloj, las sensaciones vividas en el último encuentro en casa ante La Virgen. Un partido que, valora, «es cierto no fue el más cómodo que hemos tenido», pero tras lo que, insiste, «ya no hay excusas».

De hecho, y a pesar de dicho contrapié, el capitán está convencido de poder superar este domingo la primera ronda eliminatoria ante el Mirandés B. Sabe que la cita será especial para los rojillos por ser su primer playoff, pero también advierte que la Arandina intentará volver a la «buena dinámica» para alzarse con la victoria. Todo además, de la mano de una afición a la que quiere ver de nuevo animando en la grada porque «el playoff siempre se ha tomado en Aranda como una fiesta», y con la que desea poder celebrar, sí o sí, la clasificación para semifinales.

El partido ante el Mirandés B, a las 18.00h. el domingo en El Montecillo. La primera escala en el camino de la Arandina hacia la 2ª RFEF ya tiene fecha y hora en el calendario. El conjunto ribereño se enfrentará este próximo domingo día 23 de mayo al CD Mirandés B en el Estadio municipal El Montecillo a partir de las 18.00h. Un duelo que quedará controlado en cuanto a aforo a un tercio de la capacidad total del feudo blanquiazul según ha dado a conocer la propia entidad, y por el que únicamente se pondrán a la venta 1.500 entradas cara al público.

En cuanto a los precios, cabe destacar que se hará distinción, como es natural, entre socios y resto de aficionados, siendo la cuantía indicada a abonar para los primeros de 10 euros tanto en categoría general como jubilado, y de 5 euros para los menores de 16 años. Mientras, 12 euros será el precio a pagar en categoría general para los simpatizantes no abonados, y 7 euros más el importe para los no abonados menores de 16 años. En cuanto al socio protector, decir que éste no tendrá que pagar cantidad alguna por su entrada, pero sí pasar por la sede del club a retirarla.

Precisamente dicha sede, sita en la Calle Sol de las Moreras (de 18.00h. a 20.00h. el viernes y de 12.00h. a 14.00h. el sábado), pero también el propio estadio el día del partido, serán los puntos oficiales dedicados por el club a la retirada de las mismas.