Denuncian falta de mantenimiento en el acceso al Montecillo

A la estrechez de la vía de acceso rodado y la carencia de una iluminación adecuada, algunos usuarios del estadio municipal El Montecillo denuncian ahora que se suma el estado salvaje en el que se encuentra la vegetación en las inmediaciones de esta instalación porque «lleva más de un año sin quitarse, son cardos sobre cardos». Una circunstancia más que les lleva a calificar de «dejadez absoluta» la situación que soportan los que acuden allí a diario a practicar deporte.

La situación, aseguran, se puso en conocimiento de los responsables municipales pero no han obtenido ni respuesta ni acción alguna. «Se lo dijimos, que los cardos llegaban a la altura de los coches, pero no hemos logrado nada», asegura Javier Madrigal, vicepresidente del CD Aranda Riber, que cuenta con más de 200 chavales federados en los 13 equipos formados esta temporada. A todos ellos, se suman sus padres, entrenadores y los equipos que vienen de fuera a participar en las distintas competiciones los fines de semana. «Muchos vienen aquí directamente y no ven nada más de Aranda, esta es la imagen que se llevan, y algunos nos han llegado a preguntar ya por el abandono que ven semana tras semana, porque la cosa no mejora», lamenta Madrigal.

En el caso de las categorías inferiores, que ocupan los campos anexos al central, donde la verja es más baja, los balones que se escapan son muchos y salir a buscarlos supone un peligro. «Los chicos salen con los pantalones cortos y se meten ahí, pero algún día van a salir con algo más que unos raspones en las piernas, porque la visibilidad es tan mala que cualquier día tenemos que lamentar un atropello», comenta Madrigal.

Respuesta municipal. El concejal de Deportes, Carlos Fernández, que también ostenta la cartera de Medio Ambiente responde a estas críticas asegurando que había un conflicto de competencias, porque esta zona no está incluida en el contrato de Parques y Jardines. «Hemos tenido que tomar una decisión y esta misma semana se va a mandar a los trabajadores de instalaciones deportivas para que acometan las labores de eliminación de toda esa vegetación», traslada Fernández la opción acordada.

Sin embargo, puntualiza que estos trabajos de desbroce no se van a poder realizar en toda la superficie de maleza del entorno del estadio y sus pistas anexas. «Vamos a marcar una franja de unos diez metros de ancho desde el muro y la zona en la que aparcan los vehículos para que se actúe en ella, pero el resto, lo que hay hacia la vía del ferrocarril, no es propiedad municipal, por lo que no podemos meternos a actuar allí», especifica el concejal Carlos Fernández, al igual que la parte de la cuneta del desvío de la carretera N-1, en el ala oeste del estadio municipal, que corresponde su mantenimiento a Carreteras del Estado.