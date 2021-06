Cadena perpetua para el 'carnicero de Srebrenica'

Un tribunal internacional de La Haya ha confirmado este martes la cadena perpetua contra el exgeneral serbobosnio Ratko Mladic, bautizado como el carnicero de Srebrenica por su responsabilidad en el genocidio cometido en julio de 1995 en esta localidad.

Mladic, de 78 años, fue condenado en 2017 por genocidio y crímenes contra la Humanidad, entre otras razones por la matanza de 8.000 niños y hombres musulmanes en Srebrenica y el asedio de Sarajevo. Sin embargo, tanto la defensa como la Fiscalía recurrieron el fallo, en el primero de los casos para reclamar la absolución.

El genocidio de Srebrenica está considerado la peor atrocidad ocurrida en suelo europeo desde el Holocausto, símbolo de las barbaries perpetradas en los Balcanes durante la década de los noventa. Además de por esta matanza, Mladic también fue condenado por los 40 meses de asedio sobre Sarajevo, el trato inhumano a presos en campos de detención y la toma de soldados de la ONU como rehenes.

Los magistrados han concluido en apelación -con un único voto particular- que Mladic no ha sido capaz de justificar ningún atenuante en relación a la sentencia previa, considerando por tanto que no cabe otra opción que reafirmar una pena sobre la que ahora resta conocer dónde la cumplirá. Defienden también la validez del proceso llevado a cabo en primera instancia.

Durante este segundo juicio, se ha vuelto a examinar la matanza de Srebrenica y la responsabilidad que tuvo en ella Mladic, que llegó a alegar que las tropas bajo su mando querían evacuar a civiles por razones humanitarias. Los jueces concluyen que hubo una acción intencionada de exterminio y que el general estuvo al tanto y con un contacto "regular" con sus tropas, rechazando que su ausencia de Srebrenica pudiese eximirle de algo.

El juicio recaía en el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales, que asumió los casos que aún tenía pendientes el TPIY tras su cierre. Las vistas debían haber comenzado en mayo de 2020, pero fueron aplazadas inicialmente por la salud de Mladic y, después, por la pandemia de COVID-19, y no empezaron hasta agosto.

El exgeneral serbobosnio permaneció prófugo de la Justicia durante 16 años antes de ser detenido en 2011. Tras los aplazamientos de la última parte del proceso judicial sobre él, el veredicto no se ha conocido por tanto hasta una década después de su arresto.