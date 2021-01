«Todavía es posible meterse en el grupo de arriba»

Hace tan solo dos años, Alberto Ruiz de Galarreta estuvo a punto de retirarse. Con 35 años y sin ningún proyecto que le motivase, la carrera de un jugador mítico de la LEB Oro parecía tocar a su fin. Sin embargo, todo cambió cuando recibió la llamada de José Manuel Naveira, director deportivo del UBU Tizona, quien le invitó a embarcarse en una nueva aventura. No se lo pensó. Se subió al carro del conjunto burgalés, logró el ascenso desde LEB Plata y esta campaña está peleando por la permanencia en una categoría en la que acumula ya 16 temporadas. Los años parecen que no pasan por él y el pasado viernes volvió a dar una exhibición ante el Melilla con 27 puntos y 33 de valoración.

Solo faltó la victoria, ¿se quedó con la sensación de haber regalado el encuentro en la primera parte?

Hubo cinco o seis minutos que nos costaron caros y nos obligaron a remar. Reaccionamos y el partido nos dio una última posesión para seguir con vida, pero no la materializamos.

Hubo un momento en el que parecía que era usted el único que creía por su intensidad, gestos y su manera de animar a sus compañeros...

Ya me vais conociendo. No me gusta venirme abajo ni que el equipo lo haga. El baloncesto es un deporte de parciales y tan pronto puedes ir perdiendo de 19 como ponerte ahí. La clave es seguir creyendo y luchar los 40 minutos.

Imagino que el duelo estaba marcado en rojo en el calendario, ¿le puede afectar esta derrota al equipo?

Éramos conscientes de que se trataba de un rival directo por esa quinta plaza y estaba señalado en rojo, pero todavía quedan muchas jornadas.

¿Cree que es posible acabar quinto y meterse en el grupo de arriba?

Sí, claro, es posible meterse en el grupo de arriba. En el baloncesto se ha visto de todo. Nos quedan los dos encuentros ante el Cáceres y también otro contra el Ourense, dos rivales directos. Somos ambiciosos y sabemos que tenemos potencial, así que vamos a lucharlo hasta que las matemáticas digan lo contrario. Dicho esto, el objetivo del club este primer año es salvarse.

Estará de acuerdo que el compromiso de este sábado contra el Cáceres en El Plantío es vital...

Sí, porque va a marcar el punto de inflexión de mirar al grupo de arriba o ir por el grupo de abajo, pero en este mundillo todos los encuentros son vitales. Pase lo que pase el sábado, el siguiente choque será vital y el siguiente también. Todos son claves. No hay que venirse abajo.

Otro punto de inflexión en la temporada fue el fichaje de Lluís Riera, ¿qué les ha aportado su llegada al banquillo?

Nos ha traído frescura y estamos todos encantados con él. Además, desde su llegada, hemos competido siempre, algo muy importante. Hemos perdido y hemos ganado, pero hemos competido. Nos ha transmitido ese gen competitivo y así seguro que vamos a llevarnos más partidos.

Ya dieron un disgusto al Leyma Coruña y al Valladolid...

Sí, es que esta liga está muy igualada y no te puedes relajar. Para ganar, tienes que hacer las cosas muy bien.

En el derbi, el público ayudó mucho, ¿hubiera cambiado el signo del partido ante el Melilla?

A toro pasado, no puedo decir qué hubiera pasado, pero ayuda mucho. Siempre que ha venido, se ha notado.

Pese a la derrota, usted se marcó un partidazo con 27 puntos y 33 de valoración, ¿siente que está viviendo una segunda juventud?

Me encuentro muy bien física y mentalmente. Me siento en casa porque me han acogido con los brazos abiertos. Siempre se lo agradeceré a los que se acordaron de mí cuando estaba en la mierda. Estoy disfrutando mucho.

Con 37 años, ¿no piensa en la retirada?

Yo no. Mientras me quieran como jugador, seguiré jugando. Espero que sea aquí porque me siento muy a gusto. Después, lo intentaré como entrenador porque me apasiona el mundo de los banquillos y el baloncesto.