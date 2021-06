Luz verde a la comisión de investigación de las residencias

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, ha informado este martes, 8 de junio, al inicio del pleno de sesión de control al Gobierno de la creación de la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de personas mayores en la pandemia del coronavirus que pidió la mayor parte de la oposición el pasado 29 de abril --firmaron 40 procuradores del Grupo Socialista, de la mayor parte del Mixto --faltó la rúbrica de VOX que la apoya-- y la procuradora no adscrita María Montero--. Fuentes se ha dirigido al hemiciclo al inicio de la sesión para dar cuenta de la creación de la citada comisión de investigación que ha salido adelante en esta ocasión --se votó en diciembre y fue rechazada entonces-- tras la pérdida de la mayoría absoluta por parte de PP y Ciudadanos a raíz de la fallida moción de censura, cuando una diputada de los naranjas pasó a la condición de procuradora no adscrita. El pasado 1 de junio los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos confirmaron que no se opondrían a la creación de esta comisión de investigación pero, antes de que expirase el plazo para pronunciarse en contra de la petición de la oposición, solicitaron la creación de otra comisión de investigación "más ambiciosa" que pretenden integrar en esta.