«El tercer carril de la AP-1, inabordable en estos tiempos»

Hace tres años y medio que este licenciado en Ciencias Políticas y Sociología llegó a la Subdelegación tras una carrera profesional dedicada a la docencia. Además, forma parte de la ejecutiva autonómica del PSOE como secretario de Estudios y Programas. Como máximo representante del Gobierno en la provincia, a mediados de mes le tocó asumir un difícil papel. A diferencia de otros años, cuando era el Partido Socialista como organización el que rápidamente sacaba pecho de cualquier inversión mínimamente positiva, esta vez le tocó a él salir a defender unos Presupuestos Generales del Estado que han sido muy criticados desde partidos políticos, empresarios y sindicatos porque eternizan el estancamiento de las infraestructuras y dotaciones pendientes en la provincia.

¿Qué pensó al ver unas partidas tan pírricas para la gran mayoría de las infraestructuras?

Las infraestructuras son solo una parte del presupuesto. No puede ser que, ante los mejores presupuestos de la historia (y no es un eufemismo) en gasto social, que es lo que pide el postmomento de una pandemia, nos eclipse el mundo de las infraestructuras. Es el momento de las personas antes que el de las obras públicas. Las infraestructuras saldrán adelante si lo hacen antes las sociedades. El 59,8% del presupuesto nacional, es decir sin fondos europeos, se destina a inversión social. Las infraestructuras se vinculan a los territorios; las políticas sociales lo hacen a las personas y aquí no veo ninguna discriminación.

Si hasta el alcalde, que es un cargo público del PSOE, dijo que son «decepcionantes» para las necesidades de la ciudad, ¿es que en realidad son muy malos?

La visión de un subdelegado no es ajena a la de la Delegación a la que pertenece, en este caso la de Castilla y León. Que el 20% de inversión en carreteras en el ámbito nacional lo sea para esta Comunidad, que tiene el 5% de la población del país, no es un mal dato.

En los últimos años el PSOE de Burgos salía a defender las cuentas la misma tarde en la que se conocen y esta vez no se ha pronunciado hasta dos semanas después. ¿Es también una señal de descontento?

Desde mi responsabilidad como subdelegado la respuesta es de nuestros representantes orgánicos e institucionales. La acumulación de declaraciones y ruedas de prensa en el día siguiente a la presentación de los PGE y la necesidad de ordenarlas es probablemente una respuesta más acertada a su pregunta.

¿Comprende, o comparte incluso, la sensación de agravio respecto a otras provincias que irremediablemente cala entre los burgaleses a la vista de las cifras y de la suma de años negativos?

De mis respuestas se deduce que no, aunque matizo. Como he dicho antes, las partidas sociales, lo más importante en un presupuesto, no hacen agravios. Van directamente a los más vulnerables. Las relativas a las infraestructuras no se conciben sino en el ámbito de lo comarcal, regional o nacional y en esas estamos en el proceso. Un tramo palentino de la A-73, que en esencia son vías de largo recorrido, no beneficia más a un castellano leonés que a otro si ese recorrido no está completo.

Los empresarios claman contra unos presupuestos que consideran discriminatorios y piden explicaciones a los políticos. ¿Cuáles puede darle usted?

Empresarios son tanto los de la construcción e infraestructuras como los que trabajan en el tercer sector. Puede entender que unos años sean más beneficiosos para unos y otros años para otros, pero este año toca que sea el que trabaja con las personas, y el tercer sector es muy potente en Burgos.

En cuanto a la AP-1, tenemos ya previstos los nuevos enlaces, pero ¿qué pasa con el tercer carril, que parece necesario a la vista de los atascos periódicos?

En el tercer carril se empezó a trabajar cuando se mantenía la concesión del peaje, pero ahora la N-I es una vía impecable que hace funciones de tercer carril si tiene las conexiones necesarias... El tercer carril es muchísimo más caro e inabordable desde un punto de vista presupuestario en los tiempos que corren.

