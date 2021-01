Sara Carbonero y Mario Casas, los mejor vestidos de 2020

Adiós 2020. En un año en el que todo ha cambiado, las celebrities de nuestro país no han dejado de ser fuente de inspiración ni de marcar tendencia a través de sus outfits, tanto por sus looks de calle, como por sus estilismos de estar por casa. Y es que el don de vestir bien es un talento innato, presente en todas ellas. Por ello, como ya es habitual, Showroomprive.es ha sido fiel un año más a su tradicional 'Ranking de estilo', preguntando de nuevo a los españoles qué personajes públicos nacidos dentro de nuestras fronteras son sus referentes de moda del 2020. He aquí los resultados del estudio al completo.

¿Y quién es la celebrity femenina mejor vestida de 2020? Sara Carbonero se encumbra de nuevo como la mujer más estilosa de nuestro país, con un 15,47% de las votaciones, superando así a Eva González, la triunfadora del 2019.

La periodista ya fue elegida en 2010 por este mismo ranking como la española mejor vestida. ¿El secreto de Sara para volver a encandilar a todos con sus looks? Además de su pasión por la moda y de su estilo propio, Sara gusta y mucho por su firme apuesta por el consumo responsable y la moda sostenible, tendencia que ha llegado para quedarse dentro de la industria fashion. Tanto en su vestimenta, como en las colecciones de su propia firma de moda, Sara da prioridad a las prendas respetuosas con el medioambiente. ¿El resultado? Representa con sus looks una perfecta simbiosis entre los conceptos de moda ética y estilazo.

En esta ocasión, con un 14,08% de votos, Eva González se enmarca en segundo lugar. Sigue en lo más alto gracias a sus sobresalientes estilismos, siempre acertados y adecuados a cualquier momento y lugar, tanto en el hogar como en su día a día o en sus apariciones en TV.

Completando el podio y subiendo un escalón con respecto al año pasado encontramos a Paula Echevarría, con un 13,46%. Ella es toda una experta en el arte de combinar prendas low-cost con firmas de lujo, siéndolo ahora también en el ámbito de la moda premamá. ¿Quién dijo que las colecciones para embarazadas eran aburridas? Paula ejemplifica cómo es viable seguir siendo glamurosa durante los nueve meses de gestación. ¿Sus piezas fetiche en este periodo? Los petos vaqueros, los cárdigans y los minivestidos de punto con los que presumir de tripa. Pisándole los talones, con un 12,74%, se ubica la Reina Letizia, demostrando nuevamente cómo su gusto por las marcas "Made in Spain" y los looks más austeros, con los que se ha dejado ver en 2020, siguen siendo valorados muy positivamente entre los españoles.

En quinto lugar, una nueva figura se cuela en la lista con un 10,73%: Tamara Falcó. Como buena marquesa, posee un estilo refinado e impecable, que quizás le viene heredado de familia: la elegancia, la sobriedad y la sofisticación están patentes en todas y cada una de las prendas que componen su armario. En sexta posición, encontramos a la intérprete Blanca Suárez (11,98%), seguida de otras dos reconocidas actrices más: Amaia Salamanca (7,59%) y Úrsula Corberó (8,90%).

Finalizando el ranking, encontramos otras dos caras nuevas. Una es Ester Expósito, que además de ser la española con más seguidores en Instagram y admirada por su faceta como actriz, es influyente dentro del mundo de la moda gracias a la elegancia y sensualidad que desprende con los increíbles trajes de dos piezas y los vestidazos que luce en la alfombra roja, llevándose el 4,19% de votos. Y la otra es Georgina Rodríguez, que obtiene un 2,88%. En palabras de su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo, Georgina es "la mujer más guapa de la Tierra", y a ojos de los españoles, la décima mujer mejor vestida de nuestro país.

Los 10 hombres con más clase de 2020

Analizando los resultados del ranking de celebrities masculinas nacionales, se aprecian variaciones en cuanto a la ordenación, además de la incorporación de caras nuevas. ¿El número uno? Mario Casas es por primera vez el favorito de los españoles en cuestiones de vestimenta, con un 12,77% de los votos. Fuera de las cámaras su forma de vestir está muy alineada con la ropa cómoda e informal, a base de sudaderas, cazadoras de cuero, jeans y sneakers; mientras que delante de ellas sorprende en sus apariciones con cuidados trajes que le aportan aún más clase a su apariencia.

Situándose por segundo año consecutivo en segundo lugar, repite el Rey de España Felipe VI con un 12,51% de los votos. Su porte y distinción se expresan también a través de la elección de sus outfits. Y es que la moda transmite quién es sin necesidad de palabras. En el tercer y cuarto puesto, hay un empate técnico entre dos de los actores españoles más deseados: Jon Kortajarena y Miguel Ángel Silvestre, obteniendo ambos un 12,41% de votos. Los dos pertenecen al aclamado grupo de los hombres más atractivos de nuestro país y, su elegancia a la hora de vestir, tiene también mucho que ver en ello. Les sigue de cerca otro de los modelos más cotizados del momento: Andrés Velencoso con un 11,98% de votos.

Finalizando la clasificación se sitúan (ordenados de mayor a menor número de votos): Cayetano Rivera Ordoñez (10,91%), Hugo Silva (9,59%), Álex González (8,71%), Maxi Iglesias (6,60%) y el hermano menor de Mario Casas, Óscar Casas (2,11%).