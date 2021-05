Caravana contra la interinidad de los empleados públicos

Los trabajadores temporales públicos de Burgos se manifestaron hoy, otro mes más, para pedir una solución “justa” para el abuso de temporalidad. La Plataforma de Trabajadores Públicos Temporales en Fraude se moviliza hoy con caravanas de coches en 35 ciudades de España, entre ellas, en la capital burgalesa, en la que participaron varias decenas de vehículos adornados con globos blancos, amarillos y negros.

Los manifestantes volvieron a las calles para reivindicar la estabilidad laboral de los interinos y exigieron que “no se produzca un despido más sin inspeccionar antes la situación de abuso de todos los trabajadores temporales públicos”. Los empleados públicos pidieron “fijeza ya por la defensa del empleo, el fin de la precariedad y la calidad de los servicios públicos”.

Un total de 35 caravanas de coches recorrió diferentes ciudades de España, organizadas por la Plataforma de Trabajadores Públicos Temporales en Fraude, después de comprobar la falta de voluntad política y sindical para solucionar este “injusto” y “dramático” problema de cientos de miles de familias, tal y como señaló la jurisprudencia europea.

Así, subrayaron que en el Plan del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (FRR), presentado por el Gobierno a la Comisión Europea el 30 de abril, sobre la reforma para la modernización y digitalización de la Administración “el abuso de la temporalidad actual en todo el sector público de España sigue ocultándose a la UE”.

Además, indicaron que este Plan “anuncia medidas legales que ya existen” pero que “las administraciones públicas españolas no cumplen porque se benefician de este incumplimiento”. También destacaron que “insiste en medidas contra el abuso de la temporalidad rechazado por el TJUE” y que “el abuso actual no se combate y sus consecuencias no se eliminan”.

El día 22 han convocado una manifestación en Madrid; justo cuando comienzan las oposiciones de la Diputación de Burgos, a cuya celebración se oponen.