Ocio nocturno hasta las 02.00 horas y sin consumo en barra

Castilla y León cierra el ocio nocturno a las 02.00 horas -los establecimientos no podrán recibir nuevos clientes a partir de la 01.00 horas- y prohíbe el consumo en barra o de pie en las discotecas, pubs y bares de copas ante el "notable incremento" de casos de coronavirus registrado en las últimas semanas, sobre todo entre la población de 12-15 a 29 años. Así lo acaba de anunciar el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, tras el Consejo de Gobierno celebrado este jueves.

Las discotecas y salas de fiesta no podrán superar en el interior un tercio del aforo, mientras que en el resto de locales de ocio nocturno, como pubs, karaokes, bares especiales y otros, el aforo en mesas estará limitado al 75% en las salas de hasta 40 clientes, y al 50% en los establecimientos de más de 40 clientes. En el interior de los citados bares, el consumo deberá realizarse sentado en mesa o agrupaciones de mesas y la máxima ocupación por mesa o conjunto de mesas será de 10 personas. Además, no se permite el uso de las pistas de baile, pero "las terrazas mantienen el horario que tenían", ha aclarado Igea, que también ha indicado que se van a "extremar las inspecciones en los locales donde se incumplen de manera reiterada las normas sanitarias". Las peñas, por su parte, permanecerán cerradas.

Las medidas especiales adoptadas hoy entrarán en vigor, previsiblemente, la madrugada del viernes al sábado, una vez sea publicado mañana el acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), y mantendrán su vigencia durante 14 días naturales. La Consejería de Sanidad realizará un seguimiento de la situación epidemiológica para evaluar el riesgo sanitario y la proporcionalidad de las medidas aplicadas e informará cada dos semanas sobre la necesidad de mantener, ampliar o reducir las medidas aplicables a los establecimientos de ocio nocturno y a las peñas.

La situación es "preocupante", ha asegurado Francisco Igea, que ha justificado la adopción de estas medidas especiales centradas en los jóvenes ya que "la incidencia está ahora disparada entre las personas de 12-15 años a 29". Las nuevas restricciones no afectan al resto del sector hostelero porque "no tiene sentido hacer más daño del que entendemos que es útil", ha expresado al respecto.

"Creo que vamos a vivir dos semanas malas porque menos de 14 días no se tarda en cortar el crecimiento. Esperamos que sea breve. Que el incendio sea rápido pero que la madera se agote pronto gracias a la vacunación", ha indicado el vicepresidente de la Junta. En ese sentido, ha urgido que la llegada de nuevas dosis vuelva a niveles de hace semanas para "vacunar lo más rápido y minimizar el daño".

A preguntas de los medios sobre un posible cambio en la estrategia de vacunación, Francisco Igea ha respondido que "no sería lógico desde el punto de vista sanitario" vacunar a los más jóvenes a costa de los mayores. "¿A quién le quitamos las dosis? ¿a los de 40 o 50 que son los padres?", ha reflexionado el vicepresidente de la Junta. "Estos chavales de 15 años tienen padres de 45 a 55 que aún no han sido vacunados y por eso ha habido repunte de casos en esta población. Si tuviésemos más dosis, vacunaríamos más rápido, pero no sería lógico desde el punto de vista sanitario quitar las dosis a los padres para dárselas a los hijos", ha refrendado.