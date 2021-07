Arrimadas garantiza que cumplirán los pactos con el PP

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, declaró en Servimedia que espera que “Pablo Casado pueda reconducir” la crisis abierta en el Ayuntamiento de Granada y aseguró que los acuerdos con el PP en municipios y comunidades, entre ellas Castilla y León, se mantienen.

Durante una entrevista para Servimedia, Arrimadas afirmó que lo ocurrido en Granada, con la dimisión de Luis Salvador como alcalde, al quedarse sin apoyos, obedece “a una operación en los despachos de Génova para atacar a Ciudadanos”, operación que imputó a Teodoro García Egea y a Fran Hervías, ex secretario de Organización de Ciudadanos, ahora en el PP.

Arrimadas recalcó su llamada al PP para que “abandone el objetivo principal que tiene ahora, que no es hacer oposición al Gobierno, sino que es atacar a Ciudadanos”, y consideró que es algo “que mucha gente no lo entiende”, por lo que prometió “luchar hasta el final para que se vuelva a recuperar ese acuerdo y para que Ciudadanos y PP sigan gobernando en Granada y que no caiga en manos del PSOE”.

“Nosotros desde luego no vamos a apoyar al PSOE, de hecho, vamos a defender nuestro acuerdo de gobierno”, señaló y recordó que “en la sesión de investidura de Luis Salvador, el portavoz del Partido Popular dijo textualmente que tenemos alcalde, que es Luis Salvador para cuatro años”, por lo que instó a Génova a abandonar “su artimaña de acoso y derribo contra Cs”.

“Sigo creyendo que, al final, Pablo Casado pueda reconducir esta situación y pienso, de verdad, que recapacitarán”, subrayó, e insistió en que “somos mucho mejores socios que otros partidos” y, desde luego, recalcó “somos un partido que ahora mismo es necesario para la estabilidad de muchos ayuntamientos y muchas comunidades autónomas”.

La líder de Cs desveló que está “en contacto casi permanente con Pablo Casado”, al que instó a atender que el objetivo principal ahora para ellos “no puede ser atacar a Ciudadanos, sino liderar la oposición”. Respecto a los pactos de ambas formaciones en municipios y Comunidades Autónomas afirmó que “los acuerdos se mantienen, por nuestra parte, desde luego, lo hemos demostrado”.

“No hemos hecho ninguna, ninguna artimaña, no ha pasado lo que se dijo, no se presentó ninguna otra moción de censura”, enfatizó y confió en que “lo de Granada sea el último episodio y que en Génova reflexionen porque realmente nosotros estamos contentos con los gobiernos”.