Briviesca autoriza a bares a cerrar las terrazas con carpas

El Ayuntamiento de Briviesca autoriza a los locales de hostelería que dispongan de terrazas ya instaladas a colocar carpas para que los clientes puedan consumir guarnecidos del frío y de la lluvia. No obstante, el equipo de gobierno obliga a cumplir ciertos requisitos, como que los toldos no deben anclarse al pavimento ni adosados a las fachadas de las edificaciones y deberán disponer de un espacio sin cubrir para conseguir una ventilación permanente.

Asimismo, para paliar las bajas temperaturas se les permite instalar estufas, que en el caso de ser de combustión no emitirán gases molestos. Los hosteleros que opten por colocar los calentadores han de tener en cuenta que tanto en el interior del local como en la carpa se dispondrá de extintores homologados. Una decisión que el Consistorio ha tomado tras recibir las peticiones de varios empresarios.

Tanto las carpas como los braseros tienen que recogerse diariamente, una medida que ha echado para atrás a más de un propietario, que asegura que «no compensa tanto tinglado para el poco trabajo que hay», declara Davinia, del bar Ahora que... «Hasta ahora solo abríamos por las mañanas pero con lo malo que está haciendo hemos decidido mantener el local cerrado como mínimo todo el mes de enero», añade. Esta joven abrió hace dos años un bar en la calle peatonal Santa María Encimera, que no cumple con las dimensiones para instalar una terraza cubierta.

Lamentablemente, no es la única hostelera que ha bajado la verja de su negocio en la ciudad. Algunos propietarios han modificado el horario de servicio a únicamente el fin de semana, como el bar Niza. Arturo del bar Octopus, calcula que solo «permanecemos abiertos un tercio del total. Esto implica que en mi caso reciba clientes durante todo el día. Hay gente que opta por no salir pero otros lo hacen por costumbre». Por el momento la minoría de negocios ha adaptado la terraza ya que requiere invertir una cantidad importante y el mal tiempo no garantiza la seguridad de las instalaciones. «Conozco a dos hosteleros a los que el viento ha destrozado los toldos», expone Fernando, un vecino de la ciudad.

El equipo de gobierno deja claro que tales autorizaciones se conceden en precario y están sujetas a las modificaciones que pueda decidir el Ayuntamiento, que se reserva el derecho a dejarlas sin efecto, limitarlas o reducirlas en cualquier momento, si existiesen causas razonadas que así lo aconsejasen, mediante resolución motivada y «sin derecho a indemnización».

Ninguna agrupación. Algunos de los hosteleros entrevistados aseguran que piensan en formar una agrupación para navegar en una misma dirección pero según Arturo «la gente no pelea. No voy a dejar pasar las cosas así», sentencia.