El Hereda San Pablo espera a la evolución de Renfroe

El Hereda San Pablo aboga por mantener la calma y ver cómo se recupera Alex Renfroe de su lesión de rodilla antes de hacer ningún movimiento en el mercado de fichajes. «Vamos a esperar a la evolución en los próximos días y después veremos cómo actuar», asegura Albano Martínez, director deportivo azulón, que no se aventura a decir cuánto tiempo estará el americano fuera de los terrenos de juego. «Ya está trabajando en la recuperación, pero no nos marcamos una fecha concreta porque puede ir en nuestra contra. A día de hoy, no se puede decir si va a llegar o no a la Intercontinental y a la Copa del Rey. Me puedo equivocar de las dos maneras».

El base estadounidense se lesionó en el choque europeo del pasado martes ante el Filou Oostende belga tras un choque fortuito con Jordan Sakho y, desde el primer momento, manifestó sus malas sensaciones. «Está aliviado de que no haya sido algo más grave y ya tiene ganas de empezar a recuperarse. Es un jugador muy liviano y esperemos que eso le ayude a superar el esguince más rápido», explica Martínez.

La ausencia de Renfroe rompe el equilibrio que había tenido hasta ahora la plantilla y provoca una pérdida importante en la creación de juego. Además de asistir a sus compañeros, es capaz de desatascar los partidos gracias a sus individualidades, como su típica penetración finalizada con una bandeja.

A la espera de si llega un refuerzo, Thadd McFadden y Vítor Benite tendrán que variar su rol (...).

