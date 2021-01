Gesto de caballerosidad del Hereda San Pablo con el Murcia

El Hereda San Pablo ha querido devolver el favor que le hizo el UCAM Murcia en la primera vuelta y se ha ofrecido a aplazar el partido del próximo sábado, correspondiente a la jornada 21 de la Liga Endesa. La plantilla del conjunto pimentonero está afectada por un brote de coronavirus y llegará bastante mermada al duelo, de ahí que los castellanos hayan decidido ponerse en contacto tanto con el club como con la ACB para notificar que accederían al aplazamiento en el caso de que el rival quisiera, aunque la resolución dependerá del protocolo de la competición.

El UCAM Murcia se encuentra en una situación similar a la que vivió el San Pablo allá por el mes de noviembre. Ha sufrido un brote que le ha obligado a posponer varios partidos y todavía no ha debutado en 2021. De hecho, sus opciones de entrar en la Copa del Rey se esfumaron por no poder competir antes del 10 de enero, fecha límite marcada por la ACB para la clasificación.

Según medios locales, los tres positivos, de los que no se ha desvelado la identidad, no se entrenaron ayer y, en el caso de que puedan jugar, no lo harán en las condiciones físicas idóneas. Habrá que esperar a conocer los resultados de los últimos PCR y el número de jugadores que dan positivo y, a raíz de ahí, la ACB tomará la decisión.

Si finalmente se aplaza y dependiendo de la fecha en la que se recolocara, el San Pablo podría recuperar a Alex Renfroe, aunque independientemente de esa circunstancia, ha mostrado su caballerosidad ante un rival que tuvo el mismo comportamiento cuando el brote surgió en Burgos. La buena sintonía entre los clubes es evidente.