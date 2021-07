La mitad de la población de la provincia ya está vacunada

El 50,2% de la población residente en la provincia ha completado ya la pauta de vacunación frente a la enfermedad del coronavirus, según datos oficiales actualizados con fecha del pasado domingo. Así, Burgos está a 10.650 dosis para alcanzar el siguiente objetivo de la campaña fijado por el Gobierno central, que es superar el 53% de vacunados (con pauta completa) antes del 25 de julio.

En principio, Burgos no debería tener problema para alcanzar ese porcentaje en las próximas dos semanas, dado que ahora se están poniendo más segundas dosis que primeras. Solo entre el 5 y el 11 de julio se completaron 27.900 pautas en la provincia (según datos oficiales) y esta semana, de momento, hay más convocatorias para segundos pinchazos que para primeros. Aún así, ayer se anunció la convocatoria para inocular la primera vacuna de Pfizer a personas de 34 y 33 años con tarjeta sanitaria en centros de salud de Burgos capital, así como de las zonas sanitarias del centro de la provincia. Será el viernes, 16 de julio, por la tarde y en el polideportivo de la UBU.

Para poder avanzar en la población más joven y seguir completando pautas, Atención Primaria tendrá que volver a echar mano de las reservas de dosis, ya que la remesa de vacunas de esta semana vuelve a ser la más baja de cuantas se han recibido desde el 19 de abril. En concreto, la Junta informó ayer de que Burgos recibirá en próximos días otras 16.340 unidades (las mismas que la semana pasada), de las cuales 14.040 son de Pfizer/BioNTech, 1.800 de Moderna y 500 de Janssen. Estas últimas son monodosis, por lo que equivalen a mil de cualquiera de las anteriores.

AstraZeneca no envía nada del preparado desarrollado en colaboración con la Universidad de Oxford por segunda semana consecutiva. Sin embargo, la Gerencia de Atención Primaria dispone de dosis suficientes para completar todas las pautas pendientes (le faltaban 17.000 y a primeros de julio se recibieron 20.000, por lo que hay excedente.

A no ser que haya cambios en la estrategia nacional de vacunación, Burgos no necesitaría más dosis de AstraZeneca/Universidad de Oxford, dado que este fármaco no está indicado para menores de 60 años, que es la población a la que se vacuna ahora.