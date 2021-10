Piden transportistas del Este para evitar desabastecimientos

«Existe una alarmante falta de conductores y no queremos que empiece a haber un problema grave de desabastecimiento por la ausencia de camiones como ocurre en Reino Unido». Con esa frase resume el presidente de la Asociación Burgalesa de Transportistas (Asebutra). José Luis Olivella, la situación «agobiante» que sufre en estos momentos su sector.

El transporte por carretera no encuentra relevo generacional ante la jubilación de sus empleados, no resulta atractivo para el público más joven y se enfrenta a un aumento de la carga de trabajo en plena recuperación de la economía. Con este panorama, desde la entidad burgalesa no están teniendo otro remedio que acudir al mercado laboral europeo, sobre todo a países del Este como Polonia, Rumanía o Bulgaria, para encontrar la mano de obra que en España no hallan. A nivel provincial calculan que la carencia de profesionales ronda las 600 personas, mientras que en el conjunto del país alcanzaría los 40.000.

