El PSOE no descarta subir el IBI a los pisos vacíos

Incrementaremos el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles solo sobre aquellos propietarios que mantengan viviendas vacías». De esta manera se pronunciaba el PSOE en la página 45 del programa electoral con el que concurrió a los comicios municipales de mayo 2019. Una promesa que, dos años después, se encuentra en plena sintonía con el acuerdo a nivel nacional que su partido anunció ayer con Unidas Podemos. Un pacto del que saldrá una Ley de Vivienda que, entre otras medidas, habilitará a las entidades locales a imponer un recargo en el IBI de hasta el 150% por aquellos pisos que estén deshabitados.

Pese a que la confluencia de deseos choca con que Cs, su socio de Gobierno en el Ayuntamiento capitalino, trazó una línea roja con los socialistas para impedir una subida de impuestos, el alcalde, Daniel de la Rosa, defendió ayer que no descarto» poder aplicarla. Eso sí, cuando la ley se haya tramitado y entre en vigor, cosa que no pronostica que ocurra en el corto plazo. «Se me antoja difícil en el medio plazo», comentó con la mirada puesta en que el mandato municipal finaliza en 2023. Cuando suceda, en cualquier caso, «retomaremos ese debate» y lo harán, añade, de acuerdo con la formación naranja, su aliado en el Gobierno. De quien sabe, aunque no pierda la esperanza, que en este asunto se le va a encontrar de frente.

