Tribu estrena ciclo «con alma» con blues de Big Daddy Wilson

El Festival Tribu amplía repertorio con un nuevo ciclo enfocado a sonidos como el blues, el soul, el folk o la música de raíz contemporánea. Lo han bautizado como Raíces y Frutos, «de la expresión inglesa from the root to the fruit, de la música de raíz a los frutos de la misma», apuntan, y para atraer a artistas de primer nivel se han aliado con Soul Matters, agencia que trabaja con músicos como Shirley Davis, JP Bimeni, Los Deltonos o Juan Zelada.

«Soul Matters es la mejor agencia y promotora de música soul, rock y blues de este país y confiamos en sus propuestas. Llevamos varios años colaborando con ellos así que este ciclo de música ha surgido como algo natural para acercar a Burgos a los mejores músicos de raíz de todo el mundo en sus giras nacionales, en las que sabemos pueden hacer pocas fechas», señala la asociación.

El encargado de estrenar el ciclo es el cantante de blues estadounidense Big Daddy Wilson, un músico que encontró su voz en Alemania. Desde allí lanzó una carrera que con los años le hizo regresar a EEUU. Su personal voz de «miel ahumada», como algunos la definen, junto a la composición de temas originales de blues, funk, soul y reggae hacen de Big Daddy Wilson el músico con alma idóneo para abrir este nuevo proyecto.

Y lo va a hacer en una sala que también se estrena con este concierto del 11 de noviembre: Siesta Brewing Co. (en la calle Alfoz de Bricia, 24, en el polígono de Villalonquéjar). Tribu ha elegido ese escenario porque «como nosotros nacen ahora en una época complicada para la cultura y la hostelería». Tampoco será la única ubicación, aunque arrancan de la mano y con un aforo de 300 espectadores.

El ciclo Raíces y Frutos tendrá un concierto al mes y avanzan que traerán «artistas americanos y europeos top, además de propuestas nacionales muy interesantes, incluyendo proyectos nuevos».

Esta nueva rama «con alma» de Tribu tendrá también su propio guiño en el festival de verano. Pero de momento toca disfrutar de la música de Big Daddy Wilson con una cerveza en la mano. Las entradas se pueden adquirir en Cooltickets o a través de la web del Festival Tribu.