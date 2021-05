Un canto a la vida

El confinamiento del año pasado clausuró la exposición que acababa de abrir en el Consulado del Mar y le dejó sin material en casa para crear. No pintaba bien el estado de alarma, podríamos decir. Pero Ismael Ali de Unzaga tampoco se resignó. Así que cuando le propusieron recuperar la muestra que cancelada antes de tiempo prefirió posponerla un año para presentar también la obra creada en los meses más duros de la pandemia con material reciclado.

De la muestra del año pasado One eyed portraits (Retratos de un ojo) ha seleccionado doce retratos de la serie sobre los músicos en los que, con su estilo pop, describe al personaje con pincelada suelta dejando entrever solo parte de su mirada. Están Cristina Rosenvinge, Cabezafuego, Jess (guitarra de Sidonie), Xoel López, Martín Perarnau, Marc Ros (cantante de Sidonie), Rosendo, Scarlett Johansson (que canta en Lost in Translation), Maika Makowsky, y Alberto Jiménez, voz de Miss Caffeina. Los dos que faltan hasta la docena son el propio Ismael y su pareja, Sonia, que también cantan pero solo en la ducha.

Los retratos que expuso en Sonorama y Ebrovisión se han colgado en la segunda parte de la sala del Consulado del Mar. Y en la primera se puede ver la obra más reciente, de este último año, y que fue haciendo con lo que halló por casa: "Encontré unas tablas, las corté todas a la misma medida de 21x21 cm. y así pude pintar. Luego las he colocado una caja detrás para darles consistencia y he hecho la serie que da nombre a la exposición, Memories (Recuerdos)", declara el pintor, escritor y profesor.

Pop en grises. En esta serie hay varias sorpresas. La primera está en el uso del blanco y negro, inusual para un practicante del pop art. "Es raro sí, pero creo que es producto del azar. Lo utilizaba mucho cuando estudiaba la carrera, aunque tampoco no sé por qué lo hacía, quizá porque me gustaba mucho -y todavía hoy- Miquel Barceló. No había vuelto a usar esos tonos y ahora casi la mitad de las obras están en la gama de grises", matiza. Solo su firma y algún detalle en tonalidades vivas sobresalen del blanco y negro.

Intercalados con otros cuadros que llevan su paleta habitual, Ali de Unzaga crea sus propias visiones de fotos antiguas de familiares incluida la boda de sus padres, pinta algún que otro rostro conocido -reconocible o- como Robert Reford, Joan Crawford, los protagonistas de la película Trainspotting, Valentina Tereshkova (la primera mujer que orbitó la Tierra), Andy Warhol o Rob Lowe.

Sorprende, por otro lado, que se haya obsesionado con el patinaje al que dedica varias obras y el subtítulo de la exposición, Roller skating & other stuff (Patinar y otras movidas), cuando no ha patinado en su vida y reconoce que si lo hiciera se mataría. Hay varios cuadros con ese motivo en blanco y negro o en color, patinando en bañador o como misses de un concurso (fíjense en la del centro, que tiene título de belleza propio).

Toda esta primera parte de la exposición es un canto a la vida, a la alegría, al buen rollo y a las actividades al aire libre. Es una vuelta al pop colorista y luminoso, aunque con peculiaridades, a la pintura fresca y alegre de Ali de Unzaga. "Tiene la gracia de que todo el mundo está contento y sonriente. Es divertida. Está el recurso de los goteos y se deja ver una forma de pintar que exige rapidez y con la que disfruto jugando con el pincel: quitar, poner, rallar, borrar... Es acrílico y esmalte, a veces con un poco de rotulador. El esmalte le da un brillo y unas texturas que resultan interesantes y aportan alegría".

Los momentos de felicidad, los retratos (que sigue pintando) y la serie sobre músicos se exponen hasta el 27 de mayo: de martes a viernes, de 19 a 21 h., sábados de 12 a 14 h. y de 19 a 21 h.; domingos y festivos de 12 a 14 horas.