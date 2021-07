Quintanilla Cabe Rojas sin contenedores de plástico y cartón

Quintanilla Cabe Rojas es la única población de los 54 núcleos en que la Mancomunidad Oña, Bureba, Caderechas y Valdivielso (OBURCAVAL) se encarga de las labores de la recogida de la basura orgánica, que no dispone de contenedores para el plástico y el cartón. Los vecinos, cansados de que se acumulen los restos junto a los depósitos de vidrio y orgánico situados en la entrada del pueblo, exigen que se tome una solución de inmediato ante una «situación de abandono» con las que llevan conviviendo más de dos décadas.

Ismael Alonso, el presidente de la junta vecinal, denuncia que han solicitado al Consorcio de Residuos y a la Diputación en «varias ocasiones» la instalación de ambos depósitos, pero según el hombre hacen «caso omiso» a sus peticiones. «Llevan sin recogernos los enseres más de un mes. No ha surgido ningún problema por el momento por con las altas temperaturas puede ocurrir una desgracia y quemarse todo, ya que está mezclado sin control», explica el alcalde.

A pesar de que en el entorno existen localidades con menos población -en Quintanilla durante el invierno residen a diario seis personas pero en verano llegan a las cincuenta- la entidad local menor es la única en la que solo hay dos contenedores. «Hay veraneantes que han optado por llevarse los residuos generados de papel, cartón o plástico a sus lugares de origen para reciclar», asegura. Con el fin de que las administraciones tomen nota, Alonso presentará una queja al Procurador del Común y pretende también organizar concentraciones «para ser escuchados». Si esta pequeña pedanía se caracteriza es por su conservación del Medio Ambiente, e incluso llegó a conseguir el premio de Medio Natural de la categoría C de la Diputación. «No podemos permitir que se acumulen cantidades desorbitadas de basura y lucharemos para que esto termine», aclara.

Asimismo, los operarios de OBURCAVAL, destacan que el número de enseres depositados en los contenedores cada vez es mayor. Esta situación genera que en múltiples ocasiones los trabajadores tengan que disponerse a separar los restos e incluso hacerse con las bolsas de residuos del suelo porque los depósitos se llenan con artículos indebidos. O incluso retirar objetos como puertas de encima de los contenedores para que los puedan vaciar. «Este hecho dificulta nuestro trabajo aunque he de decir que la falta de concienciación de los vecinos y los malos hábitos se expande por todo el territorio en el que trabajamos, que cuenta con 250 contenedores», declara uno de ellos. A su parecer, sería Quintanaopio y no Quintanilla Cabe Rojas una de las localidades en la que menos se recicla, aún teniendo cuatro depósitos diferentes. «El alcalde llegó a bromear con que igual colocaba una cámara de vigilancia porque cuando preguntaba por las personas que depositaban los residuos donde no debían, nadie contestaba», manifiesta.