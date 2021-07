Más de 200 palestinos heridos por fuego israelí en Cisjordania

Un palestino ha muerto y más de 200 han resultado heridos este martes en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes en distintos puntos de Cisjordania.

La víctima mortal ha sido identificada como un hombre de 41 años que supuestamente recibió un disparo de bala en la ciudad de Beita, al sur de Nablus, según han indicado estas fuentes de seguridad palestinas a la agencia de noticias Wafa.

Asimismo, el Ejército de Israel ha confirmado que un soldado ha disparado a un palestino ya que este se ha acercado "rápidamente" a los agentes mientras sostenía "un objeto identificado como una barra de hierro".

"Después de no detenerse, a pesar de que los soldados dispararon al aire, el comandante de la fuerza disparó contra el sospechoso", ha dicho según recoge The Times of Israel.

Según la agencia palestina, las autoridades israelíes también han detenido a seis palestinos después de varios enfrentamientos y en la localidad cisjordana de Tubas han resultado heridos 158 palestinos por balas y gases lacrimógenos, entre los que se encuentran el gobernador, Younis Al Asi, y el ministro encargado de los asentamientos israelíes, Walid Assaf. En la localidad de Naplusa, hay 49 civiles heridos.

Este martes, la ONG Human Rights Watch (HRW) ha acusado a Israel y a grupos armados palestinos de posibles crímenes de guerra en los combates en mayo en la Franja de Gaza.

Los combates mataron a 260 palestinos, incluidos cerca de 130 civiles -entre ellos 66 niños-, según datos de Naciones Unidas. El Ministerio de Sanidad gazací indicó que cerca de 2.000 palestinos habían resultado heridos, incluidos más de 600 niños.

Por su parte, las autoridades israelíes confirmaron la muerte de 12 civiles, incluidos dos niños, una mujer india y dos ciudadanos filipinos, mientras que varios palestinos murieron en Gaza por el impacto de proyectiles disparados desde el enclave.