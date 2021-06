«Nos vamos a recuperar antes de lo que preveíamos»

Por cuestión de protocolo sanitario, el aforo de la masterclass que impartió ayer por la tarde Manuel Romera en el Palacio de Saldañuela estaba reservado para 55 personas, pero a buen seguro que fueron muchas las que se quedaron las ganas de asistir. El experto en ingeniería financiera desgranó las variables macroeconómicas que prevén una recuperación «espectacular» del PIB durante los próximos meses.

Una vez que la inoculación de vacunas ha cogido ritmo, ¿cómo va la recuperación económica?

Mucho más potente de lo que cualquiera hubiera pensado.El crecimiento está servido, creo que este año va a ser espectacular y muy posiblemente el turismo tanto en España como en la Unión Europea va a ser mayor de lo que habríamos podido pensar hace un mes.Todo se está recuperando de manera muy adecuada. China ya tiene más pasajeros vía avión de la época precovid, India posiblemente será el país que más crezca del mundo pese a su delicada situación sanitaria y España podría ser la nación europea que más avance, alrededor del 8%.

En España parece que también el desempleo empieza a ir a la baja tras unos meses horribles...

Sin duda.Hemos tenido el mejor mayo en términos de reducción de paro de la historia.La creación de empleo es un hecho y los ERTE empiezan a dar síntomas de enorme positividad.Hay mucho dinero embalsado con capacidad de consumo a día de hoy. Sectores como el bancario, que ya lo habían pasado mal antes de la crisis, están teniendo una buena recuperación en términos bursátiles.Además, los valores que ahora suben más son los bancos.

¿Qué papel está jugando la industria en todo este proceso de reactivación?

Burgos tiene una enorme fortaleza industrial que sin duda ha ayudado.GrupoAntolín o Gestamp están demostrando que esto va viento en popa y a toda vela.Si la situación es así después de todo lo que hemos pasado, no quiero ni imaginarme lo que puede llegar a ser cuando todo el consumo retardado se acelere. El dinero se parece a la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. El sector de la automoción sigue tirando y el superciclo de materias primas es un hecho y tiene una gran capacidad para subir en bolsa. No obstante, creo que la industria nacional está muy desprestigiada. ¿Cuántas veces se ha dicho que las compañías españolas son demasiado pequeñas para competir por el mundo? Eso es mentira. Cuando ha tocado, las exportaciones han sido brutales, pese a que la mayoría son micropymes. Tenemos el sector agropecuario, automoción... aquí vende mucho más la crisis o el independentismo catalán que los grandísimos empresarios que tenemos. Me parece increíble que tengamos compañías tan menospreciadas y tan poco conocidas.En otros países serían referencia y modelo a seguir y aquí no.

¿Corre el riesgo la economía de pegar un frenazo cuando se termine todo ese consumo retardado?

Frenazo sin covid no creo que vaya a existir. Toda esa renta bruta acumulada disponible durante los últimos meses ya está saliendo a la luz poco a poco. Cuando se termine volveremos a un equilibrio.Lo deseable es eso, no quiere decir que vayamos a volver a decrecer como en 2020, un año que podríamos calificar como una catástrofe única en la historia del mundo.Solo en Estados Unidos el gasto en ocio y cultura se ha incrementado un 10% entre marzo y abril. Allí ya en el primer trimestre ya lograron unas cifras positivas.Europa está algo más retrasada, pero el tercer trimestre yo creo que va a ser espectacular.

¿Cuándo podríamos recuperar todo el PIB perdido a lo largo de los últimos meses?

Eso no lo sabe nadie. La OCDE, el Gobierno,el FMI ... cada uno dice una cosa. Muy posiblemente vamos a recuperarnos más rápido de lo que pensábamos. Los que hablan de 2024 son muy pesimistas (...).

(Entrevista completa, en la edición impresa de Diario de Burgos de este viernes o aquí)