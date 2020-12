Sin distancia para las tradiciones

Están a miles de kilómetros de su tierra y no podrán regresar a Burgos por Navidad como consecuencia de la pandemia pero intentan mantener el ánimo y también algunas de las tradiciones de estas fechas.

Se asoman a esta página dos ejemplos: el de Manuel Serrano, que reside en Brisbane, en el estado australiano de Queensland, a más de 17.000 kilómetros de la ciudad, y el de Sandra Giménez, que vive en Santiago de Chile a 10.800.

No poder estar con sus familias en estos momentos resulta muy duro pero cuentan con el apoyo de los amigos que han ido haciendo a lo largo de estos años en sus países de acogida. Junto a ellos protagonizarán estos momentos tan especiales. En algunos casos disfrutando de los dulces navideños que les han enviando sus familias o realizándolos ellos mismo e, incluso, organizando una cabalgata.

Manuel Serrano, desde Brisbane (Australia). Estudió Farmacia en la Universidad de Salamanca y cuando acabó la carrera se fue a trabajar al Reino Unido por un periodo de seis meses pero nunca regresó a España. Al terminar el doctorado, encontró trabajo en Australia, conoció a su mujer y allí se quedó. Le apena estar alejado de su familia pero asegura que las condiciones de vida en Australia son «muy buenas». «Es difícil estar lejos pero también es difícil marcharse», aseguró.

No podrá venir a Burgos en estas fechas tan significativas y reunirse con su familia y amigos. «Es algo que todos hacemos: volver a casa por Navidad pero este año, al no poder, muchas personas se han quedado aquí muy solas. Brisbane es el destino preferido de los estudiantes que van a Australia, más que Sidney o Melburne, y mucha gente joven se ha quedado atascada en la ciudad. No tener una red española a su alrededor en estas fechas es un poco triste», apuntó.

Consciente de la importancia que para los españoles tienen estas fechas, Manuel Serrano y otros residentes en esta ciudad han recreado las principales tradiciones navideñas. Han elaborado turrones y roscón de reyes caseros (ver imagen) y también han organizado una cabalgata de reyes.

Serrano fundó en 2019 la asociación sociocultural Tassca (The Australian Spanish Socio-Cultural Association) con el objetivo de aglutinar a los españoles e intercambiar las diferentes costumbres españolas mediante actividades.

La cabalgata es su evento estrella. Se celebrará el domingo día 3, dado que en Australia las fiestas concluyen el día 1. Los Reyes Magos llegarán en ferry por el río y realizarán el recorrido montados en bicis ‘transformadas’ en camellos (ver imagen). «Las familias pueden seguir a los reyes en bicicleta y llegar hasta el portal de Belén, que se ubica en un parque, donde se puede degustar paella. Todo el mundo se implica».

Sandra Giménez, en Santiago de Chile. Casi ocho años lleva Sandra Giménez en Santiago de Chile. Finalizó Arquitectura Técnica en la UBU en plena crisis de la construcción. Un compañero de la universidad había empezado a trabajar en ese país y junto a su pareja, Álvaro, decidió probar suerte. «Estamos muy agradecidos a nuestro país de acogida a nivel laboral, pues nos ha permitido trabajar en proyectos que hubieran sido imposibles en España».

Será muy duro no poder venir a Burgos por Navidad, especialmente este año en el que ha nacido su hijo, Santos, al que los abuelos no conocen, y hubiera sido una doble celebración. «Intento ser positiva y pensar que todos los besos y abrazos que tenemos guardados los entregaremos las próximas Navidades con el doble de ilusión», aseguró.

No les quedará más remedio que celebrarlo con su ‘familia chilena’, especialmente con Alberto y Carlos, también burgaleses. «Disfrutaremos al máximo y también del buen tiempo aunque en estas fechas se extraña el frío de Burgos. Una Navidad sin frío no es una Navidad», asegura Sandra.