"No hay que ser experto para catar vinos. Se puede aprender"

Hace ya casi diez años desde que Alberto Martín dejó su trabajo como informático en Madrid para instalarse en Aranda de Duero y gestionar una vinoteca situada justo encima de una bodega con 500 años de historia, en pleno corazón de la capital de la Ribera del Duero. Un negocio que también incluye cursos de catas y maridajes con ibéricos, quesos o chocolates, dirigidos a todo tipo de públicos.

"Nuestra filosofía es evitar que las catas sean un tostón. Planteamos los cursos de una manera didáctica, de forma que la gente aprenda a la vez que se lo pasa bien", explica Martín, al tiempo que defiende que "no hace falta ser un experto para catar vinos, incluso mejor no serlo". Precisamente él representa un buen ejemplo de que el catador "no nace sino que se hace". Eso sí, subraya que "hay que practicar mucho, a veces te pasas todo el día catando, buscas ir más allá, sentir otras cosas".

En su opinión, siguiendo unos cuantos conceptos, "todo el mundo puede iniciarse y aprender. No se trata de beber por beber, hay que entender por qué me gusta o por qué no me gusta un vino".

Para alcanzar esa comprensión, Martín estructura sus catas en tres pasos: el nivel visual, el olfativo y el gustativo, siempre de una manera lo más sencilla posible. "El olfativo, por ejemplo, lo explicamos con una ruleta de aromas, con la que se diferencia si un vino huele a flores, a fruta, a madera...". Preguntado, precisamente, por las cualidades que, a su juicio, debe tener un buen caldo, Martín se decanta por aquellos "frutales, florales en nariz, complejos, con distintas alternativas en cuanto a aromas primarios y secundarios". En definitiva, un vino "que te lleve sólo por el aroma, que transmita un sentimiento, que se quede en boca y te genere más ganas de probar, que despierte esa vocecilla que diga ‘dame otro trago’".

No obstante, estas catas se engloban dentro de las visitas a las bodegas Don Carlos y Don Ángel, representando una forma de poner en valor todo un patrimonio y una cultura propias de la Ribera del Duero. "Tenemos una historia de hace 500 años, cuando nuestros ancestros cavaron a pico y pala estas bodegas. Son lugares espectaculares. De hecho, la bodega Don Ángel se encuentra sin restaurar, con las cubas originales, sin arcos...".

A ellas, en tiempos prepandemia, acudían visitantes prácticamente de todos los rincones del mundo. O, mejor dicho, en los últimos 15 años. Porque antes, como apunta Martín, cuando su amigo Fernando Ortiz, propietario de la bodega, empezó con los cursos de cata y eran gratuitos, "no venían nada más que los cuatro amigos de siempre". Fue empezar a cobrar y la bodega se llenó.

Sea como fuere, la pandemia les ha afectado "duramente". Entre marzo y junio del año pasado, se vieron obligados a devolver todas las reservas con las que contaban. A ello se suma que habían comenzado con la reforma de la parte superior de la vinoteca. "Hemos potenciado la parte online, también hemos hecho alguna cata online, por ejemplo, para comerciales de Amazon, aunque este formato no transmite tanto como el presencial, que incluye una parte teatralizada en la que apagamos las luces, encendemos velas y nuestro personaje, Enrique de la Vega, cuenta cómo se vivía en las bodegas".

Aunque por ahora trabajan a "un 5%, con visitas muy reducidas", Martín mantiene la ilusión y, poco a poco, va incluyendo en la vinoteca caldos del mayor número posible de denominaciones de origen: "Ribera es lo más top del mundo, pero también hay que probar otras cosas".