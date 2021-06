Blasco defiende la necesidad de un cambio de Gobierno

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Carolina Blasco, ha manifestado esta mañana que existe "la necesidad imperiosa de poner en marcha una alternativa al Gobierno de De la Rosa" y que "hoy sería el momento de una moción de censura constructiva", si bien ha admitido que, tal y como es la relación actual del bipartito, "no se dan las circunstancias" para que se produzca un relevo al frente del Ejecutivo municipal.

Blasco, que ha realizado un balance de los dos primeros años de mandato en la sede de los populares de la calle Calzadas, ha hablado de que en el actual Gobierno ya no solo está "paralizada" la ciudad sino que "existe riesgo de franco retroceso". "Hoy Burgos no tiene futuro y retos", ha afirmado en alusión a un alcalde que está realizando una "gestión prepotente, nefasta", plagada de "promesas" y no de hechos y que no cuenta con los partidos de la oposición.

Blasco se ha referido también a la comisión de investigación en Aguas y lo ha hecho para criticar que De la Rosa parece tener "un problema de comprensión lectora" ya que en el Pleno del viernes se aprobó investigar el funcionamiento "de la sociedad" y no del servicio municipalizado ni de los últimos 40 años. Recordó que la transformación en empresa de capital 100% público se realizó en 2011.

Blasco ha hablado de la necesidad de que esa comisión de investigación sirva para depurar "responsabilidades políticas, incluida la mía. Espero que no puedan conmigo", ha bromeado. No para hacer una "caza de brujas a los técnicos" ya que a estos últimos bien se pueden resolver sus posibles culpas con expedientes sancionadores.