Acotan otras 7.000 hectáreas para coger setas en la Demanda

Los vecinos empadronados en los municipios que componen la Junta de Ledanías podrán recoger en breve en sus respectivos ayuntamientos de forma gratuita un permiso de recolección de setas que estará vigente hasta el final de este año. Los que no residan en ellos no podrán coger setas allí hasta 2022, por estas aproximadamente 7.000 hectáreas han sido recientemente objeto de una regulación micológica, como explica el presidente de la misma y alcalde de Salas de los Infantes, Francisco Azúa. «Antes de verano ya colocamos unas tablillas informativas en el propio monte y hace unos días aprobamos la ordenanza que regula la cuantía de estos permisos, pero como este año vamos muy justo hemos decidido que estos meses que quedan sea gratuito para los empadronados, por eso vamos a poner a su disposición unas licencias, así con ellas no serán multados si se las demandan los agentes medioambientales cuando salgan a buscar en los terrenos de Ledanías», explica.

En cuanto al precio de los permisos para poder recoger setas en esta zona será de 10 euros al año para empadronados y de 90 para los foráneos. Además, también se expedirán permisos de día y de fin de semana. «La idea es que se puedan solicitar a través de una aplicación con el teléfono móvil, pero aún no está disponible, será ya a partir del próximo año», apunta Azúa, que recuerda la necesidad de regular esta actividad por la alta presencia de personas extranjeras que comercializan con ellas. «Si cumplen la legalidad tienen derecho a recolectar. El problema es que muchas veces arrasan con el monte», explica.

En cuanto a las especies micológicas que más abundan en estas zonas se encuentra sobre todo el níscalo, aunque también hay boletus y depende del momento de la temporada setas de cardo o senderillas. «Pero lo fuerte en esta zona son los níscalos», reitera el alcalde de Salas.

Estos permisos, que serán nominativos, estarán a disposición de los vecinos en sus respectivos ayuntamientos dentro de unos días. La Junta de Ledanías está compuesta por los municipios de Salas de los Infantes, Castrillo de la Reina y Hacinas y por el denominado Concejo de Arriba, formado por el municipio de Monasterio y los barrios de Salas (Castrovido, Terrazas y Arroyo). De manera conjunta gestionan los aprovechamientos de esas 7.000 hectáreas, algo que tiene muchas apreciaciones, por ejemplo, Palacios de la Sierra no tiene voz ni voto en esta Junta de Ledanías pero sí derecho a aprovechamientos en una zona concreta, de la presa de los Vados hacia arriba, por el arroyo Pescafrailes. Por eso, también se pondrá a disposición de los vecinos de esta localidad este permiso, para que puedan recolectar en ese espacio definido, lugar donde por ejemplo Monasterio de la Sierra no tiene derecho a esos aprovechamientos. Dicho de otra forma, no todos los vecinos cuyos municipios conforman Ledanías pueden recolectar en toda su extensión, sino donde exactamente su pueblo tenga derecho a aprovechamientos, según detallan desde la propia Junta de Ledanías.

Por otro lado, en esa última sesión también se acordó la enajenación de 4.200 metros cúbicos de madera de pinos del entorno de Las Calderas. El importe de salida para la subasta de los mismos será de 63.000 euros a a la alza.