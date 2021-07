Casado: "Se está analizando recortar la movilidad nocturna"

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, comparece en rueda de prensa para analizar la situación epidemiológica en Castilla y León. La quinta ola, también denominada 'ola joven' sigue con su crecimiento exponencial y sus efectos comienzan a notarse en Atención Primaria y, en menor medida, en los hospitales de la Comunidad. Los datos son especialmente preocupantes en Burgos, donde tanto la capital como la provincia rebasan los máximos alcanzados en 7 días en la ola de otoño (1.220 en la ciudad de Burgos y 839 en la provincia por cada 100.000 habitantes). La diferencia es que en la actualidad hay 48 camas ocupadas en hospitales por covid frente a las 367 de otoño. Casado ha alertado de la alta incidencia y ha señalado que la quinta ola ya no afecta solo a los jóvenes, sino que también afecta a otros grupos de población. Por ese motivo ha realizado un llamamiento a los más jóvenes para que sean responsables. Verónica Casado también ha señalado que desde la Consejería de Sanidad "Seguimos considerando que el ocio nocturno ha tenido una clara influencia, sobre todo inicial, en los contagios." y ha reiterado que "tenemos que evitar actos masivos y usar mascarilla". En torno a la posibilidad de adoptar nuevas medidas para atajar la expansión de la pandemia, la consejera ha recordado que ella ha pedido en reuniones del consejo interterritorial de salud la implantación de un nuevo toque de queda, que ha sido rechazado. Verónica Casado ha señalado que algunas comunidades han optado por su cuenta y riesgo por aplicar el toque de queda en algunos municipios. En este sentido, la consejera ha reiterado que la Junta ha pedido por dos veces el toque te queda al Tribunal Superior de Justicia y "dos veces nos dijeron que no". Verónica Casado ha vuelto a denunciar que esta incertidumbre se debe a que no tenemos ley de Salud Pública, un marco de actuaciones sin la necesidad de judicializar. La consejera ha avanzado que en el Consejo de Gobierno del próximo jueves se analizarán las medidas adoptadas hace unos días y que los servicios jurídicos están estudiando otras nuevas que se puedan poner en marcha, sin descartar que se tomen de manera focalizada, en lugares como Burgos o Zamora, donde la incidencia presenta datos más preocupantes en estos momentos.