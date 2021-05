España mejora su pronóstico para Eurovisión 2021

Culminada la primera ronda de ensayos de los 39 países a concurso en Eurovisión 2021 y una semana de la gran final, Francia -una de las grandes favoritas- recupera el liderazgo de los pronósticos de las casas de apuestas, que además mejoran ligeramente las agoreras previsiones para España.

Según muestra el portal Oddschecker, la candidatura de Blas Cantó y su canción Voy a quedarme ha pasado del penúltimo lugar al número 32 tras su primer contacto de ayer con el escenario del Ahoy Rótterdam, colocándose por delante de Estonia, Georgia, Letonia, Macedonia del Norte, Países Bajos, Polonia y República Checa, que aparece la última.

En la cabecera, además del liderazgo de la francesa Barbara Pravi y Voilá, sorprende el ascenso de los italianos Maneskin, ganadores de la última edición del festival de San Remo gracias a su roquero tema Zitti e buoni, con el que se han colocado en segundo lugar.

Se imponen en los pronósticos incluso a la maltesa Destiny, que con la dinámica Je Me Casse se había aferrado en las últimas semanas al primer lugar de los vaticinios y ahora aparece en tercera posición.

Les siguen otros favoritos de esta edición: los islandeses Dadi & Gagnamagnið, con la divertida y alternativa propuesta de 10 years; el suizo Gjon's Tears con Tout l'Univers; Victoria, la Billie Eilish búlgara con Growing Up Is Getting Old, y la chipriota Elena Tsanigronu con el uptempo El Diablo.

Otra sorpresa que había pasado más o menos desapercibida hasta los ensayos se cuela en octavo lugar, el folk electrónico de los ucranianos Go_A con Shum, justo antes de los lituanos The Roop y su Discoteque y de la joven griega Stefania con la popera Last dance, que completa el top 10.

Entre los movimientos más pronunciados del resto de la tabla, cabe destacar asimismo la bajada de Tusse por Suecia con Voices (que pasa de los puestos de honor al número 14) y la notable mejoría de los portugueses The Black Mamba con su primera candidatura en inglés de este país, Love Is On My Side.