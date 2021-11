Detenidos al volver hora y media después al bar que robaron

Dos jóvenes de 21 y 25 años fueron detenidos de madrugada este miércoles en la zona sur de Burgos como presuntos autores de un robo con fuerza en un establecimiento hostelero de la calle San Julián.

La notificación de la central de alarmas de la entrada de un sujeto al interior del bar alertó sobre las 02.30 horas al propietario del mismo, que puso los hechos en conocimiento de los agentes. Al lugar acudieron varias dotaciones policiales, y tras hablar con el propietario y realizar una inspección del establecimiento, inicialmente comprobaron cómo habían roto una ventana con una alcantarilla. Además de los daños propios del asalto al local, el ladrón sustrajo una importante cantidad de dinero y décimos de lotería nacional.

Lo curioso de este caso particular es que apenas una hora y media más tarde de los hechos, los 'cacos' regresaron al lugar a fin de sustraer algo que no pudieron llevarse en la anterior visita. Agentes de la Policía Local recabaron entonces información in situ sobre la huida de estas personas y pasaron los datos obtenidos al resto de patrullas actuantes -dotaciones del propio Cuerpo Municipal y también de la Nacional-, que interceptaron en las proximidades de la barriada de la Nevera (antigua Máximo Nebreda) a M.S., una joven de 21 años, que al ser descubierta trató de deshacerse de las pruebas de forma disimulada, aunque sin mucha fortuna.

Entre tanto y gracias a la colaboración ciudadana, el resto de dotaciones policiales, según las indicaciones de testigos, localizaron poco después, escondido en un local abandonado de la calle Calvario, a un joven de 25 años (A.U.R.), al que descubrieron cuando trataba de camuflarse entre unos plásticos.