Grecia veta el ocio y los restaurantes a los no vacunados

El Gobierno griego ha publicado este lunes un paquete de medidas para incentivar la vacunación entre la población que incluyen que las personas no vacunadas no podrán entrar en restaurantes que no sean al aire libre, visitar museos, cines o teatros u otras instalaciones de ocio en interiores.

Además, las autoridades obligarán a vacunarse al personal sanitario y de apoyo de centros sanitarios y de cuidado de personas mayores tanto del sector público como del privado y a los militares, ya sean fijos o de reemplazo, ha anunciado el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

El mandatario ha explicado que las medidas intentan "evitar un nuevo confinamiento" en el país, en particular en vista del creciente impacto de la variante Delta del virus. Mitsotakis ha argumentado que la gente tiene derecho a no vacunarse, pero "no nos llevarán otra vez a las restricciones generalizadas".

El personal de residencias de mayores tiene de plazo hasta el 16 de agosto para completar el ciclo inmunológico de la vacuna y si no cumple, será suspendido de empleo. El personal médico y sanitario tiene de plazo hasta el 1 de septiembre.

"Estoy seguro de que la mayoría de la sociedad está de acuerdo con esto y pido a todo el mundo que apoye la medida sin titubeos", ha argumentado.

Para coordinar la medida se pondrá en marcha un sistema de reconocimiento con una aplicación que confirmará de forma instantánea si una persona está vacunada, ha indicado Mitsotakis, que ha asegurado que existen medidas similares en Austria, Dinamarca, Alemania o Luxemburgo.

El primer ministro ha anunciado además que no habrá público de pie en espectáculos este verano y que se podrán instalar más mesas en bares y restaurantes en exterior.

El objetivo es lograr que al menos el 70 por ciento de la población adulta se vacune porque la no vacunación y la variante Delta "suponen una doble amenaza a la que se enfrentan todos los países".