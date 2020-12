Disney+ usará 'la Fuerza' en la guerra del 'streaming'

En su batalla por convertirse en líder del streaming, Disney anunció este jueves más de 50 estrenos, que incluyen una decena de series inspiradas en los universos de Star Wars, Marvel y Pixar con las que pretende arrebatar a Netflix y HBO el reinado televisivo.

El evento anual para inversores del gigante del entretenimiento se convirtió en una rotunda demostración de poder desde el inicio de la jornada, cuando el consejero delegado la compañia, Bob Chapek, prometió que en los próximos meses lanzarán: 10 series de Star Wars, otras 10 de Marvel, y una treintena de producciones bajo las marcas de Pixar y Disney.

Ese arsenal, al que se suma un contrato estelar con la familia Kardashian y producciones como una nueva serie basada en el clásico de ciencia-ficción Alien (1979), tendrá como objetivo situar a la mayor factoría de entretenimiento del mundo en la primera posición del mercado televisivo.

Disney llegó tarde a la revolución de la pequeña pantalla iniciada por Netflix, pero entró con fuerza gracias a los 86,6 millones de suscriptores que ha logrado la plataforma Disney+ en su primer año.

Su nuevo objetivo es llegar hasta los 350 millones de abonados en todo el mundo a finales de 2024 gracias a sus tres plataformas televisivas -Disney+, Hulu y ESPN+- y a su nueva extensión, Star, que recogerá producciones de FX, la cadena ABC y Fox, tras la compra del estudio de Hollywood el año pasado.

La empresa de casi un siglo de antigüedad es consciente del poder que la televisión ha adquirido en la industria audiovisual pero seguirá respetando los estrenos importantes en cines cuando pase la pandemia del coronavirus, ya que lo considera una parte "esencial de su negocio".

'Pinocchio', 'Sister Act 3' y secuela de 'Enchanted', directas para televisión

Sin embargo, para atraer a más público, Disney reservará dos grandes lanzamientos para su oferta televisiva. Por un lado, la esperada nueva versión de Pinocchio que protagonizará Tom Hanks y, por otro, una vuelta al país de Neverland en Peter Pan and Wendy.

Asimismo, la empresa prometió que filmará una tercera entrega de Sister Act (avanzada por Whoopi Goldberg) y una secuela de su autoparodia Enchanted, titulada esta vez Disenchanted y protagonizada de nuevo por Amy Adams.

Las princesas Moana y Tiana desarrollarán series a partir de sus películas, al igual que la casa de animación Pixar lo hará con el protagonista de Cars, Lightning McQueen.

'Alien' será una serie

En su vertiente más adulta, la compañía planea estrenar una serie basada en la película de culto Alien, dirigida por Ridley Scott en 1979, pero con la diferencia de que la criatura amenazará al planeta Tierra en lugar de aterrorizar solo en el espacio.

A ese estreno del canal FX se sumará el regreso de Nicole Kidman a la televisión con Nine Perfect Strangers, basada en una novela de Liane Moriarty, escritora de Big Little Lies. También volverá Selena Gómez a la comedia en "Only Murders in the Building".

Star Wars y Marvel se duplicarán en la pequeña pantallas

En su esfuerzo por controlar la pequeña pantalla, Disney apostará por sus dos franquicias más lucrativas: Star Wars y Marvel.

Disney+ estrenará dos series derivadas de The Mandalorian, la ficción estrella de su catálogo, además de Obi-Wan Kenobi con el regreso del británico Ewan McGregor y "Andor" con el mexicano Diego Luna.

Y para los próximos años la compañía prepara más títulos: Una serie sobre el personaje de Lando Calrissian, una ficción de animación que se llamará The Bad Batch, otra antología de cortos bajo la marca Visions y la simpática A Droid Story con los robóticos R2-D2 y C-3PO.

Finalmente, Marvel, estrenará cinco series en 2021: WandaVision en enero, The Falcon & The Winter Soldier en marzo, Loki en mayo, What if...? en verano y Ms. Marvel en otoño.

“El legado de ese escudo es complicado”. Falcon y el Soldado de Invierno, una serie Disney+ Original de Marvel Studios. Disponible el 19 de marzo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/LPUkH1z9kW — Disney+ España (@DisneyPlusES) December 11, 2020

Netflix, Amazon, Apple, HBO y el resto de competidores tendrán que ponerse las pilas para superar a los superhéroes y a la guerra de las galaxias.