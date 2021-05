Anduva mide al último aspirante

El Mirandés no tiene objetivo clasificatorio pero tiene mucho que decir en el final de temporada, porque los rojillos no quieren que su gran campaña se vea deslucida en los últimos partidos, y sobre todo, porque se enfrentan a rivales que sí se juegan mucho. Si la pasada jornada el protagonista en Lugo era el drama del descenso, hoy en Anduva las miradas están puestas en el play off ya que los locales se miden a un Leganés que quiere asaltar la tercera plaza para tener ventaja en caso de empate en las eliminatorias.

«Todos nos jugamos algo, porque quiero mirar la tabla al acabar la liga y vernos donde hemos estado todo el año. Sería una pena acabar en la segunda página cuando casi toda la temporada hemos estado más cerca de arriba que de abajo», asegura José Alberto, que por ahora no ha permitido que los jugadores bajen los brazos a pesar de estar en tierra de nadie.

«La sensación que nos queda tras ver jugar al equipo en Lugo es que podíamos haber peleado hasta el final por la zona alta», lamenta el técnico, quien prefiere pasar página respecto a las actuaciones arbitrales que han privado al Mirandés de los puntos que le hubieran permitido mantener la ilusión alguna jornada más. «Las últimas decisiones no han sido favorables a nuestros intereses pero a lo largo de todo un año suele haber equilibrio. Todos pensamos siempre que meremos más puntos que los que tenemos, pero no sirve de nada mirar hacia atrás», afirma.

En este sentido, José Alberto achaca a la falta de puntería que el Mirandés no haya podido estar entre los mejores. «Somos de los que más rematamos y de los que menos goles llevamos. Es una de los reproches que se nos puede hacer», admite.

Para este encuentro el técnico introducirá algunas rotaciones ya que el equipo ha tenido poco tiempo de recuperación (...).

(Previa completa, en la edición impresa de Diario de Burgos de este miércoles o aquí)