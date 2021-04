Los jóvenes vuelven a mirar al Ejército como salida laboral

Cada vez que comienza una crisis económica y el trabajo empieza a escasear muchos jóvenes ven en el empleo público una opción de futuro a considerar. Las Fuerzas Armadas son una de las posibilidades que contemplan no pocos chicos y chicas recién titulados en la ESO y BACH. En las dos convocatorias de plazas que Defensa ha puesto en marcha durante esta pandemia el número de aspirantes ha crecido más de un 15% respecto a otras citas. Si antes de 2020 lo normal es que se presentaran cuatro personas por plaza ofertada, el promedio en los dos últimos procesos ha sido de 5,4%, advierte el teniente coronel Jiménez Mena, jefe del área de reclutamiento de la Subdelegación de Defensa de Burgos.

Este oficial de Infantería deja claro que el análisis sobre las causas del aumento es para sociólogos pero no se le escapa que el «incremento tiene que ver con la pandemia y sus efectos» sobre el mercado de trabajo, aunque asegura que «una gran mayoría siente verdadera vocación de servicio público». Acceder a una plaza de tropa y marinería -salen unas 7.000 cada año divididas en dos ciclos- tiene su complicación pero no tanta como otros procesos de selección. En épocas de normalidad uno de cada cuatro aspirantes termina como soldado. Ahora, con más competencia, la proporción no será tan ventajosa.

