«Mantener el nivel será clave de cara al play off»

La Arandina de Álex Izquierdo afronta este sábado un partido complicado en Tordesillas, pero a su vez rodeado de varios matices distintos a los vividos hasta la fecha por saberse ya clasificada para el play off. Así lo ha reconocido el propio técnico blanquiazul en rueda de prensa previa destacando en su discurso, eso sí, que pese a haber alcanzado el primer objetivo fijado por el equipo de cara a esta segunda fase de la competición, sus pupilos no dejarán de tomarse el choque con la seriedad que acostumbran.

«Creo que va a ser un partido muy igualado porque nos vamos a enfrentar a un equipo muy competitivo como es el Tordesillas», ha relatado Izquierdo valorando de paso con ello que, sobre el césped, volverán a encontrarse de nuevo con jugadores de «mucha calidad» procedentes de la estructura del Real Valladolid.

Además, ha recordado también que, «Las Salinas es un campo que históricamente no se nos ha dado nada bien, porque en los tres últimos años que hemos ido allí, y lo hemos hecho con equipos que han hecho muy buenos números en liga, no hemos sido capaces de ganar».

Un punto que condicionará el partido a nivel mental, pero que espera no coincida en el tiempo con el agua que ya supo hacer lo propio durante el encuentro de ida disputado en El Montecillo. Allí, la lluvia «fue un factor determinante que marcó el devenir del partido», porque ese día, expone, «estuvimos bien y supimos adaptarnos al contexto, pero aún así, en una acción desafortunada, nos metieron el 0-1».

Ahora bien, tener en el recuerdo la derrota no impide a Izquierdo apuntar que, de cara la cita, la Arandina viajará con la intención de ganar, pero también con «otros objetivos en mente». Algunos de ellos «individuales», como pueden ser «dar minutos» o «descanso» a «algún jugador que lo necesite». Sea como fuere, lo que tiene claro el técnico es que el nivel del once que presente al final en Tordesillas no se resentirá. Y no lo hará porque «mantenerlo, es la clave para poder llegar bien al play off».