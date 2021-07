Los emigrantes de Dios

Histórica sementera de misioneros españoles, la provincia de Burgos mantiene en plena dedicación un alto número de ellos, uno de los más notables del país, a pesar de la enorme crisis de vocaciones y de que la edad -y accidentes terribles como la violencia- acaban retirando de tan noble y desinteresada labor a muchos de ellos cada año. Según los datos que maneja la Delegación Diocesana de Misiones, un total de 69 países del mundo acogen en la actualidad la impagable tarea de 573 misioneros nacidos en Burgos, de los que 264 son mujeres y 309 son hombres. La cifra es importante, pero la realidad también: son menos de la mitad de lo que se hallaban evangelizando hace una década.

América sigue siendo el continente que más acoge: 399 hombres y mujeres se reparten en 21 países del cono sur, siendo Perú, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Bolivia y México los que más presencia burgalesa tienen. En África, el continente olvidado, hay en la actualidad 58 misioneros burgaleses; un buen número de ellos lo hacen en el que es considera como uno de los países más violentos del mundo, la República Democrática del Congo, que lleva décadas inmerso en terribles matanzas que, en muchas ocasiones, tienen como víctimas a quienes allí desarrollan su tarea evangélica y de ayuda social. Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, Camerún, Mozambique y Senegal también cuentan con presencia misionera procedente de la provincia burgalesa.

Asia es otro continente con nutrida presencia misionera , encontrándose allí en la actualidad 29 burgaleses. Filipinas, otrora antigua colonia española, acoge la mayor presencia de ellos, seguida por China, Israel y Taiwan, países de confesión mayoritaria muy diferente. Si hace una década en Oceanía había siete misioneros burgaleses, hoy sólo hay uno, mientras que en Europa el número también se ha reducido, pasando de 154 a 91 repartidos principalmente entre Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Portugal y Rumanía.

La importante labor que desempeñan estas admirables personas no está exenta de riesgos: la inestabilidad política, los eternos regímenes populistas en Latinoamérica y los países mahometanos son los principales escollos con que se topan los misioneros , que aun con todo no se arredran pese a lo hostiles y peligrosos que son a menudo sus destinos. No en vano, en las últimas décadas se han producido asesinatos de misioneros burgaleses tanto en América como en África. La problemática de la falta de vocaciones se ha traducido en que la edad media de los misioneros se ha incrementado hasta alcanzar una media de 75 años. Según los datos de la Delegación Diocesana de Misiones, de los 573 misionerosburgaleses 7 son obispos; 31, sacerdotes diocesanos; 138 religiosos sacerdotes; 250 religiosas; 121 religiosos; 5 laicas; 3 laicos; y 9 familias. Por arciprestazgos de origen, la principal 'cantera' de misioneros es la de San Juan de Ortega; la menor, la de Miranda de Ebro.