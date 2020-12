Un escenario teatral en lugares insólitos

Las restricciones impuestas por la pandemia a las actividades culturales están impidiendo que las compañías de teatro aficionado no encuentren el apoyo necesario para continuar con sus proyectos. En esta tesitura, el amor por las tablas lleva a algunas a inventar imaginativas alternativas para acercar al público su trabajo. En ello está la arandina Segundo Acto, que está convirtiendo el montaje en el que llevan trabajando desde hace casi dos años en un producto audiovisual.

En las últimas semanas, una vez que tienen el texto asimilado y lo han hecho propio, mimetizándose con los personajes, han cambiado las tablas de un teatro por algunos de los escenarios únicos que hay en Burgos. "Aprovechando el proyecto de la Film Commission, que pretende descubrir escenarios particulares de la provincia, hemos decidido llevar allí nuestro texto y nuestro trabajo", apunta Sergio García, uno de los actores que forma parte de esta comisión y que considera que "la catedral, Frías o Covarrubias no hace falta que los descubra nadie, son de sobra conocidos, lo que buscamos es poner en valor lugares con un potencial cinematográfico grande".

La trinchera de la I Guerra Mundial en el Museo de Radiocomunicación Inocencio Bocanegra de Belorado, la Azucarera arandina, Territorio Arlanza o las bodegas subterráneas de Aranda de Duero son algunos de los escenarios elegidos para rodar algunas de las escenas. "El teatro ha nacido en el encuentro entre el actor y el espectador, pero ahora hay muchos medios para que el emisor-receptor estén en el mismo espacio-tiempo y queríamos aprovecharlo para reivindicarnos también, porque al final no nos queda otra", reconoce Lucas Rodrigo, autor, director y escenógrafo de esta obra que ha bautizado como Pequeñas osadías.

"La obra habla mucho de dos cosas que son el referente de todos esos espacios que vamos a utilizar para grabarla, que son, por un lado la naturaleza del ser humano, lo que somos en esencia e intentamos camuflar, por ejemplo una persona destrozada por las circunstancias vitales podría ser la Azucarera de Aranda, y por otro lado está muy ligada al conflicto humano, con uno mismo y las deudas con sus emociones, de ahí espacios decadentes, deconstruidos", profundiza Rodrigo para justificar la elección de los escenarios.

En este proyecto, además de Lucas Rodrigo como escenógrafo, autor y director, que compagina esta aventura con Segundo Acto con el proyecto Fatídico Teatro, están implicados en esta adaptación audiovisual de su obra Raquel Aparicio y Sergio García como actores, Luis Cordero en la escenografía y la colaboración de David Alba, de la Asociación Cultural Sad Hill.

VERTIENTE CRÍTICA. La ilusión por sacar adelante Pequeñas osadías en formato audiovisual se empaña para los miembros de Segundo Acto por lo que consideran un agravio comparativo en la promoción de la cultura en Aranda. "Llevamos años moviendo el nombre de Aranda por ahí, con mejor o peor fortuna, pero creo que merecemos un respeto", reivindica Sergio García, aludiendo tanto a su grupo como al resto de los aficionados al teatro en la capital ribereña ya que "hay una cantera importante de teatro en Aranda y merece un poco más de reconocimiento, asumiendo que es un año complicado pero el coronavirus no puede ser la excusa para bloquearlo todo".

Lo que reclaman ante la Administración local es que se planteen alternativas para evitar el estancamiento de esta vertiente de la cultura arandina. "El no por el no no vale, habrá que buscar forma de hacer las cosas, que en otros sitios se sigue haciendo y estamos dispuestos a asumir medidas como el control de aforo o la toma de temperatura a la gente... pero que nos den la oportunidad de hacerlo", reclama Lucas Rodrigo. Tal es el hartazgo que tienen al encontrarse tantas puertas cerradas y tantas trabas que están valorando fijar la sede de Segundo Teatro en otra localidad ribereña "donde tengan mejores instalaciones y más facilidades".