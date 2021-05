La hostelería de Miranda se siente «la más perjudicada»

Los hosteleros de Miranda esperan un cambio de criterio que permita abrir el interior de sus locales. «La medida es urgente», reclama el presidente del colectivo, Pepe Rey, que recuerda que guardan motivos suficientes para quejarse, e incluso destaca que en la ciudad «somos los más perjudicados de toda Castilla y León». En los 14 meses de pandemia hay locales que han estado cerrados siete y en 2021 suman cuatro sin actividad interior. Además, tras las medidas adoptadas después de Semana Santa acumulan siete semanas sin trabajo bajo techo «lo que tampoco ha rebajado los casos», destaca Rey, que reconoce fatiga porque «prácticamente hemos enlazado cierres».

Las limitaciones no han tenido un efecto claro en la incidencia. Miranda lleva semanas en el entorno de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, pero no bajan de los 150 y la Junta solo permite que atiendan al aire libre. Ayer la cifra descendió hasta los 156, aunque «la evolución con bajadas, subidas y bajabas demuestra que el cierre de la hostelería no tiene relación con la incidencia», afirma Rey, que espera trabajar «al 100% en lo que a horarios se refiere evitando aglomeraciones en los locales».

El restaurante La Vasca ha sido en la pandemia uno de los más castigados porque solo puede atender en el interior. Esperan que les habiliten pronto, aunque su responsables duda y por eso «hasta el jueves no haremos nada de cara al fin de semana», sostiene Íñigo Ruiz. Su hartazgo rebosa «porque de los 14 meses llevo cerrado siete y desde que empezó la pandemia, todo esto ha sido un despropósito», lamenta Ruiz, que se pregunta dónde están las ayudas.

Rey resalta casos como el de La Vasca, pero añade la situación del el ocio nocturno, que a su juicio además serviría para frenar contagios porque «evita botellones y fiestas en casas ya que dentro de un local la gente va a cumplir más». La diversión alternativa se ve «como una tendencia general que entendemos porque la gente tiene necesidad, por lo que hay que hacer un cambio de normativa», reivindica el presidente de los hosteleros.

La ciudad tiene que competir además con territorios limítrofes como La Rioja o Álava, en los que el interior está abierto, aunque la incidencia sea mayor (...).

(Más información, en la edición impresa de Diario de Burgos de este miércoles o aquí)