Borja Suárez (PP): "El HUBU necesita un giro de 180 grados"

El presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, afirmó ayer que la reciente visita al HUBU del vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, para evidenciar su apoyo al gerente del hospital, José María Romo, no cambia ni en una coma la petición de los populares de la provincia a la Consejería de Sanidad. «Lo tenemos clarísimo. Seguimos para adelante y seguimos pidiendo que se tomen decisiones, que pueden ser difíciles, pero que pasan por un giro de 180 grados en la dirección del HUBU», dijo, insistiendo en que los datos objetivos de gestión evidencian que «el cambio es tan necesario como hace un mes». Y añadió que «si la Consejería de Sanidad no lo ve se convierte en parte del problema y no de la solución».

Suárez consideró «inteligente» que Igea viniera al complejo asistencial de la capital para «conocer in situ la situación», pero añadió que la recogida de impresiones y datos sobre cómo van las cosas no debería limitarse «a la dirección, que ellos mismos pusieron». Añadió que «inteligente sería también que lo hiciera extensivo a los facultativos e incluso a los usuarios».

