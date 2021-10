Las peñas del Mirandés no acudirán el domingo al Plantío

El derbi contará con presencia mirandesista en las gradas de El Plantío, pero el desplazamiento de la marea rojilla no será tan numeroso como en otras ocasiones. El club empezó ayer a vender las 850 entradas disponibles, aunque las colas no fueron muy numerosas y además, las peñas no organizan autobuses por el poco margen de tiempo del que disponían.

Así los explican en Rojillos de Aquende, Komando Kemando y Jóvenes Jabatos. «Ha pillado todo de sopetón, hemos pasado casi de no poder entrar a poder viajar con elementos de animación y todo», afirma Gonzalo Guinea, que añade que «todo sería muy precipitado y no queríamos un primer desplazamiento que se hiciera mal y rápido, porque nuestra gente se merece algo mejor».

Por otro lado, la venta de entradas para el partido del domingo entre el Burgos y el Mirandés avanza a un gran ritmo. En la primera jornada en la que los tickets se han puesto a la venta, el club blanquinegro ya ha vendido casi 1.000 entradas, concretamente 983. Lo que parece seguro es que el derbi entre blanquinegros y rojillos contará con un gran ambiente en las gradas. Será complicado que se cuelgue el cartel de ‘No hay billetes’, aunque la entrada podría rondar los 10.000 espectadores.

