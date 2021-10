Cuando un disco se queda sin secretos

Más que una tienda de discos, Radio City fue un templo donde muchos melómanos de distintos puntos de España acudían a adorar a sus viejos dioses y a descubrir a nuevos. El comercio cerró y su propietario, Jesús Álvarez, creó un sello discográfico, Banana and Louie Records (coge el nombre prestado de las mascotas de Bryan Wilson, fundador de The Beach Boys), con el que continuar su labor de gurú de la música. Una de sus apuestas antes y ahora se llama Carwyn Ellis, que pasó por La casa de las musas hace unos años, compositor de grupos como The Pretenders, miembro del grupo de country Colorama y líder del proyecto de ritmos brasileños Carwyn Ellis & Río 18. A su historia, sus inquietudes y los entresijos de sus creaciones se acercaron los miembros del primer Club de la Escucha puesto en marcha a orillas del Arlanzón, dirigido por Alfonso Gutiérrez y Diana García (Simoneta) y enmarcado en la programación del Círculo Creativo de la Fundación Cajacírculo.

«Ahora con las plataformas como Spotify el consumo ha cambiado, se ha perdido el saber de dónde viene un disco, qué hay detrás, el contexto... Y eso es lo que nosotros queremos recuperar. Actualmente se hace música muy buena que pasa completamente desapercibida y sin ninguna repercusión. Se editan muchos discos y pocos llegan a la gente», expone Gutiérrez antes del inicio de la primera sesión de esta novedosa propuesta que emula a los más populares clubes de lectura.

Para no perderse por las muchas ramas de la música se han acotado los estilos a los que prestar oídos, folk, cantautores, brasileña, jazz, pop y soul, y el tiempo, con atención a álbumes publicados de unos 15 años a la actualidad, con un guiño especial a las reediciones.

«Hay discos que han pasado al olvido, que en su época no tuvieron repercusión ni impacto, y se quedaron en un cajón y hay muchos sellos que están haciendo una labor de investigación y de rescate muy fuerte», relata el músico al tiempo que celebra la proliferación en España de discográficas que realizan esta labor como You are the cosmos, desde Zaragoza, o Hanky Panky Records, con sede en Bilbao.

Precisamente una reedición, la del disco Fine Anyway, de Roger Fakhr, artista libanés que con la guerra huyó dejando en el cajón un puñado de canciones que han acumulado polvo hasta ser rescatado por la firma berlinesa Habibi Funk, sería otro de los primeros trabajos en sonar en esta sesión inaugural, que se completaría con la frescura de la música alumbrada en Los Ángeles por la joven Marina Allen.

La curiosidad une a las quince personas (aforo completo) que se han apuntado a esta aventura, con reuniones los miércoles alternos hasta junio. No se trata de competir por quién sabe más de música, sino de descubrirla y disfrutarla a la vez entre todos. He ahí la magia de la escucha en compañía.