La Policía Local no detecta temporeros durmiendo al raso

Mientras se tramita en los despachos municipales una solución para continuar con las obras de lo que será la nueva comisaría de la Policía Local, sus efectivos están pendientes de que el esqueleto que lleva levantado desde el verano de 2019 no se vuelva a convertir en un refugio para personas sin hogar, como ya sucediera durante las pasadas vendimias, cuando fue utilizado como cobijo por un grupo de temporeros.

En esta cosecha de las viñas, no se ha detectado ningún asentamiento bajo su encofrado y los agentes de la Policía Local no han tenido que intervenir para desokuparlo. Es más, a diferencias de campañas anteriores, tampoco han detectado a personas pasando la noche en la calle, una imagen que era algo habitual en la capital ribereña con la llegada masiva de temporeros a estas tierras en busca de un empleo en el campo.

Además de la mejora de las condiciones de contratación de estos trabajadores, la no presencia este año de gente durmiendo en cajeros u otros lugares resguardados la explican con el argumento de que la benigna climatología ha facilitado que las labores de recogida de la uva se hayan realizado de manera escalonada y tranquila, por lo que los temporeros ha sido muchos menos y se han podido organizar sus alojamientos de manera más digna. Sin embargo, hasta que no concluyan los trabajos en el campo no se podrán conocer datos oficiales de las consecuencias que la vendimia puede haber traído en materia de seguridad ciudadana.