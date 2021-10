Todo un mundo bajo los pies

El mundo subterráneo esconde un sinfín de maravillas. Bajo nuestros pies, cuevas de 600 metros de profundidad comparten espacio con lagos de agua cristalina. Unos sótanos de la Tierra que no atraen tanto por lo que muestran, sino más bien por lo que esconden. Quizá este sea el misterio que lleva a los espeleólogos a adentrarse cada vez en más cavidades.

Después llega el momento de mostrar, de compartir con los demás todos esos rincones. En Aranda de Duero, el Grupo Espeleológico Ribereño (GER) suma 44 años celebrando un concurso internacional de fotografía espeleológica. Hasta la Ribera del Duero llegan imágenes de todas las partes del mundo. Desde diversos puntos de América Latina, pasando por Sudáfrica o Centroeuropa. El jurado se encarga de seleccionar las que considera como 20 mejores en cuanto a calidad y naturalidad y después organiza una exposición, que se inaugura ayer viernes en la Casa de Cultura y se podrá visitar hasta el 31 de octubre.

El presidente del GER, Víctor Manuel Peinador, explica que priman las fotografías de formaciones espeleológicas, las que tienen que ver con el mundo subterráneo, con esos lagos y cuevas que «alucinan» a todo espeleólogo, y no tanto los retratos o las personas que puedan aparecer. «Mucha gente no sabe todo lo que hay bajo nuestros pies. Cuando lo ves, impresiona. Hay formaciones de tal majestuosidad, de tal inmensidad...», recalca. A él personalmente, una de las que más le ha fascinado es el Sistema de Udías, enCantabria. Pasaron cerca de 10 horas y no vieron«ni una cuarta parte».

En la muestra de esta edición se exponen 20 fotografías de unas 200 que han recibido y proceden de 16 países, entre los que figuran Italia,Francia, Inglaterra, Colombia,Estados Unidos, Indonesia, Uzbekistán o Irán. De esas 20, tres recibirán premio y otras dos más una mención. Peinador destaca que «todas son una pasada».

Tres charlas. El GER, que cuenta con cerca de 150 socios, también organiza salidas de montañismo, escalada o barrancos todos los meses. A estas actividades suman tres charlas que se impartirán de aquí a finales de octubre. La primera, que tuvo lugar ayer en la Casa de Cultura, llevaba por título Sistema de Udías. El gran desconocido y corrió a cargo de José Antonio Noriega y Adrián Fernández. Sus formaciones, puras y vírgenes, y su enorme diversidad geológica y biológica hacen de esta cavidad un lugar singular.

La segunda conferencia, el día 22, tiene que ver con los 33 años de exploraciones espeleológicas en Picos de Europa, considerado como una de las zonas con mayor potencial espeleológico del planeta. Y la tercera, el 29, girará en torno a 10 años mostrando el mundo subterráneo, con la finalidad de poner en valor este medio natural y crear una conciencia de conservación.