El PP da por hecho el 'sí' de XAV para el techo de gasto

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, se mostró ayer optimista en contar al menos con el apoyo de Por Ávila (XAV) para aprobar el límite de gasto no financiero en el próximo pleno de la Cámara, mientras que PSOE y Podemos consideraron que es insuficiente y poco ambicioso para la recuperación económica y social de la Comunidad. «Se dialoga en un ambiente muy bueno y hay posibilidades de acuerdo muy altas», manifestó De la Hoz en respuesta a sí cuentan ya con los apoyos para aprobar el techo de gasto en el pleno de las Cortes, si bien agradeció expresamente «la disposición» de Por Ávila, afirmó que les gustaría «hablar con todos» y lamentó que otros grupos no hayan atendido la invitación al diálogo tanto del presidente de la Junta como del consejero de Economía y Hacienda.

En declaraciones al término de la Junta de Portavoces, que ordenó el próximo pleno en cuyo orden del día figura el conocido como techo de gasto, base de los próximos presupuestos, tanto Raúl de la Hoz (PP) como David Castaño (Cs) coincidieron en manifestar que es «prudente, coherente y realista» con las previsiones macroecómicas. «No vamos a subir impuestos en Castilla y León», zanjó De la Hoz, como vía para aumentar los ingresos.

El portavoz del Grupo Mixto, Pablo Fernández (Podemos), anunció el voto en contra al considerar que no son los recursos que necesita Castilla y León para la recuperación económica y social y estimar que es «poco ambicioso» . La socialista Patricia Gómez, sin precisar el sentido del voto de su grupo, manifestó que no están de acuerdo con el proyecto de la Junta y sostuvo que no avanza en unos presupuestos, como los estatales, para «no dejar a nadie atrás».

Por su parte, Castaño recordó a PSOE y Podemos, socios en el Gobierno central, que contar con más recursos corresponde al Ejecutivo de Sánchez y reclamó el fondo covid y un límite de déficit mayor.