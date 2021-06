La Liga exigirá al Burgos CF varias mejoras en El Plantío

El informe de los miembros de la Liga de Fútbol Profesional sobre las instalaciones de El Plantío tardará unos días en llegar a manos del Burgos Club de Fútbol, pero tras su visita del martes ya se sabe que al club burgalés se le exigirán importantes mejoras en las instalaciones, tanto en la zona interior de vestuarios de jugadores y árbitros, sala de prensa; como exteriores, y no solo del terreno de juego, también referidos a controles de seguridad. Pese a ello, no corre peligro por este motivo el inicio de campeonato ya que todas estas mejoras tienen unos plazos. Los técnicos de la Liga sí han ofrecido ya su informe sobre el campo del Amorebieta y, como estaba previsto, no ha pasado el corte y el conjunto vizcaíno tendrá que buscarse un terreno de juego donde disputar sus partidos. Se ha hablado mucho de Lezama, aunque gana enteros la opción del estadio del Barakaldo.

Los requisitos de la Liga de Fútbol Profesional se dividen en dos grandes áreas. Por un lado, está la económica que el Burgos debe arreglar en las próximas semanas y para ello debe aclararse primero quién manda en el club. Por otro lado está la de instalaciones y ahí la Liga ya ha dado pasos importantes con sus vistas a los cuatro estadios de los equipos ascendidos.

El Amorebieta no ha pasado el corte, mientras que el Burgos CF y el Ibiza deberán realizar importantes reformas en sus respectivos campos. No tendrá problemas la Real Sociedad B (...).

