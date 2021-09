Covarrubias decide abandonar Agalsa y adherirse a Adecoar

El Ayuntamiento de Covarrubias ha tomado la decisión de abandonar el Grupo de Acción Local de la Sierra de la Demanda, Agalsa, y unirse a la Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza, Adecoar, como revela Miguel Ortiz, concejal del Consistorio de la villa rachela. Los motivos que alega para proceder a gestionar ese cambio se centran en la proximidad geográfica con los pueblos del valle del Arlanza (que pasa por la villa rachela) y con los que comparte una misma problemática. «Estamos más cerca del Arlanza que de la Sierra de la Demanda. Lerma lo tenemos a un paso y Pineda está a 60 kilómetros. Tenemos más relación con las personas de los pueblos de nuestro entorno que de la Sierra, y con estos municipios más cercanos también tenemos problemas en común. Las dificultades que tienen por ejemplo en pueblos como Pradoluengo no tienen nada que ver con los de aquí», alega explicando las causas de esta decisión.

Hace ya un tiempo que el Ayuntamiento de Covarrubias llegó a esta conclusión e incluso ya han hablado con representantes de Adecoar sobre el asunto. «Verbalmente ya está planteado, estamos esperando a que se abra el plazo de admisión de nuevos socios para poder gestionarlo porque no tiene sentido que sigamos en Agalsa», continúa Ortiz, que asegura que desde la corporación han considerado oportuno adherirse a Adecoar después de unos meses comprobando «el funcionamiento». «Hasta que no se ha pasado un tiempo de legislatura no hemos tomado la decisión», asegura.

Renovación en Agalsa. La tramitación para salir de un grupo de acción local y entrar en otro le llevará un tiempo al Ayuntamiento de Covarrubias, ya que la última palabra la tiene la Junta de Castilla y León, por lo que deberá seguir con su actividad como socio miembro de Agalsa, donde este jueves, día 30, se procederá a la renovación de su junta directiva. Como indica Ortiz, el Consistorio rachel no se presentará en esta convocatoria para ser elegido miembro de la misma como sí hicieron en la anterior, sin embargo, han mostrado públicamente su respaldo al Centro de Iniciativas Turísticas de la localidad si se presenta como candidato su presidente, Joaquín Serna. «Si concurre él nos parece perfecto, por la naturaleza de su cargo tendría que ser el presidente del CIT quien lo hiciera», afirma.

Sin embargo, el actual presidente de Agalsa desde el año 2017 es Óscar Izcara, que lo hace como miembro de este CIT desde 2019 (antes lo hizo como alcalde), contando totalmente con su respaldo. Todavía está en el aire quien será el candidato de esta asociación a la nueva junta directiva de Agalsa del día 30, si es que finalmente lo hay, ya que el nombre está previsto que se decida en una junta directiva próxima. En este sentido, su actual presidente, Serna, prefiere mantenerse en silencio hasta que se resuelva la cuestión.

Agalsa cuenta con 136 socios que están citados el jueves en dos convocatorias, a las 16.30 y a las 17 horas. Ese día se procederá a la renovación de los 14 cargos de su junta directiva, de los cuáles 6 corresponden a entidades locales; 4 a agentes económicos; 2 a agentes sociales y 2 últimos a agentes culturales. Esta asamblea volverá a celebrarse en el edificio de su sede, en Pineda de la Sierra, ya que la última fue en la iglesia.