Tres años sin muertes en atropellos en Burgos

Hay calles de la ciudad en las que, por mucho que esté prohibido circular a una velocidad superior a los 30 kilómetros por hora, hay conductores que siguen pisando demasiado el acelerador. Y si ya las señales permiten llegar a los 50 y en no hay mucho tránsito peatonal, una vía puede llegar a convertirse en un circuito. Para muestra, Alcalde Valentín Niño. Solo hace falta circular a cualquier hora del día para comprobarlo. Por eso, al margen de aprobar normas encaminadas a pacificar el tráfico el Ayuntamiento lleva años promoviendo la instalación de dispositivos e infraestructuras que ‘obligan’ a los vehículos a minorar la marcha en aras de proteger a los viandantes. Las cifras les avalan, pues a la vista está que desde que se han incrementado estos reductores ha dejado de morir gente atropellada.

Desde 2017 no se contabilizan fallecidos tras haber sido arrollados en un vehículo. Hay que matizar, no obstante, que la colocación de badenes, radares limitadores o señales luminosas no han erradicado los atropellos, ni mucho menos. Es más, sin contar el extraño 2020, se han llegado a incrementar. Eso sí, este tipo de incidentes son menos graves. Los técnicos de Tráfico siempre han defendido que a menor velocidad más capacidad de reacción del conductor y, en el peor de los casos, más probabilidades hay de que todo termine en un susto.

(Más información, en la edición de papel de Diario de Burgos)