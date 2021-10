Igea: "Si hay una derechita cobarde es el populismo"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, aseguró hoy que "si hay una derechita cobarde en Europa es el populismo", frente a la que situó a Ciudadanos como "la apuesta valiente" por defender "las libertades y los derechos", si bien alertó que el triunfo del populismo en algunas partes de Europa debe "hacer reflexionar" sobre la realidad de que libertades y derechos "no forman parte del ecosistema, sino que son algo que hay que cuidar, cultivar y defender cada día".

Para ello, el vicepresidente de la Junta defendió el papel de Europa por "el respaldo" que proporciona en ese sentido, señalando de hecho que "si Europa no existiese, probablemente hoy en España estaríamos en otra situación".

Y es que Igea volvió a alertar sobre el populismo, a cuyos representantes definió como "cobardes" por apelar a "los miedos" de la población, reivindicando entonces la necesidad de "ciudadanos valientes" y apelando a la juventud, ya que "si hay un valor que tiene es el de atreverse a defender las causas que son importantes, y si hay una en política es la causa de la libertad".

Igea realizó estas declaraciones durante la celebración de una tertulia en Valladolid junto a los europarlamentarios de Ciudadanos, Luis Garicano y Soraya Rodríguez, dirigida a los jóvenes para recordar que "Europa es quien garantiza nuestro sistema de libertades", como se está viendo estos días con los casos de Polonia y Hungría, al defenderse desde la UE "la importancia de la libertad, de la independencia de los poderes y del Estado de derecho".

"Es lo que garantiza que algunas cosas no sucedan en nuestro país", aseguró Igea, reiterando que "si Europa no existiese, probablemente hoy en España estaríamos en otra situación" y poniendo como ejemplo de ello la vacunación frente al COVID-19, ya que "ha sido Europa la que ha garantizado nuestro acceso a las vacunas".

En ese sentido, afirmó que el hecho de que se haya podido vacunar a toda la ciudadanía española y castellano y leonesa "tiene mucho más mérito de Europa que de nosotros mismos", lo que invita a pensar que la pandemia "es un buen momento para reflexionar sobre cuál es nuestro modelo de convivencia y nuestro futuro" y recordar que "la libertad, el Estado de derecho y la democracia no es como el aire que respiramos, sino que se pueden perder y su futuro depende de la pervivencia de una Europa unida que garantice los derechos y libertades de los ciudadanos".

Condicionalidad de los fondos

Por su parte, el europarlamentario del grupo Renew Europe, Luis Garicano, señaló que la tertulia de hoy en Valladolid referida a la Conferencia sobre el futuro de Europa busca "escuchar a los jóvenes" para que planteen soluciones a los problemas actuales de la UE, así como para explicar "lo que Europa ha logrado en esta pandemia", como la compra de vacunas, la puesta en marcha de medidas económicas para financiar los ERTE y el plan de recuperación, y la apertura de fronteras a través del certificado electrónico.

De hecho, Garicano reivindicó la postura de Ciudadanos y de todo el grupo Renew Europe en el Parlamento europeo para el mantenimiento de la democracia en el continente, a través de la introducción del mecanismo de defensa del Estado de derecho que "supone que no debemos dar ni un euro a los países que no están dispuestos a respetar las libertades y los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Señaló al respecto que la semana que viene, el Parlamento europeo celebrará un debate en el que estará presente el primer ministro de Polonia, y en el que el propio Garicano le dirá que "no puede recibir ni un euro del dinero europeo si sigue por esta deriva", ya que exigirá que el fondo de recuperación polaco no se apruebe "si no se respetan los derechos de sus ciudadanos".

Incidió en la condicionalidad de los fondos al respeto del Estado de derecho la también eurodiputada Soraya Rodríguez, afirmando que se refiere tanto a los fondos de cohesión y estructurales como a los de recuperación, dado que "Europa no es solo un espacio económico, sino también político, y uno de los puntos más importantes para acceder a la UE es el acerbo comunitario que incluye el respeto al Estado de derecho".

Y es que Europa representa "aquello que, por ejemplo, China quiere destruir y que más odia el terrorismo yihadista", en relación a las democracias liberales, para cuya defensa Soraya Rodríguez llamó a ser "europeístas activistas" porque en el contexto actual "no solo podemos justificar y defender lo que somos, sino que tenemos que pasar a luchar por lo que somos, porque no está garantizado".