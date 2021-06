Total respaldo a la comisión de investigación en Aguas

El Pleno del Ayuntamiento ha dado luz verde a la creación de una comisión de investigación que aclare la quema de documentos en la sociedad municipal. El equipo de Gobierno barajó en principio la apertura de un expediente de información reservada pero la presión de los grupos municipales ha hecho que finalmente se optara por la comisión de investigación. "Queremos luz y taquígrafos y estamos comprometidos con la transparencia", señaló el presidente de la Sociedad de Aguas, Miguel Balbás, quien justificó que hasta ayer no se dieran detalles de lo sucedido en el consejo de administración para no convertirlo en "un plató de Salvamé". "No teníamos todos los datos y no queríamos hablar sobre chascarrillos".

La portavoz del PP, Carolina Blasco, aseguró que llevaba tiempo advirtiendo a Balbás "de la deriva de la Sociedad en los últimos dos años" en lo que a personal y contratos se refiere. "Se debe arrojar luz sobre lo sucedido en los dos últimos años y sobre lo sucedido en la quema de documentos".

Por su parte, la portavoz del PSOE, Nuria Barrio, recordó a la popular que ella presidió Aguas durante ocho años. "Fue usted quién nombró al actual gerente y montó la bicefalia con el director de proyectos. Ha sido el PP el que ha permitido el clientelismo de la Sociedad de Aguas".

Blasco se defendió y aseguró que en el último mandato el PP no tenía mayoría y los acuerdos que se adoptaban en consejo eran los respaldados por el PSOE e Imagina. "No tenemos nada que ocultar".

Desde las filas de Podemos, Margarita Arroyo subrayó la necesidad de llegar a fondo de lo sucedido para que la Sociedad de Aguas salga reforzada y "siga siendo una empresa municipal". Finalmente, desde Vox, Ángel Martín mostró el total respaldo. "Todoslo que sea transparencia nos parece bien, pero nos tememos que van a manipular la comisión".